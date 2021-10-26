Hindistan cevizi yağının zararlarına dikkat!

Hindistan cevizi yağı, hindistan cevizinden elde edilen ve yenilebilen bir yağdır. Yüksek oranda doymuş yağ içeren hindistan cevizi yağı insan sağlığına çok faydalıdır. Fakat zararları da vardır. Gelin hindistan cevizi yağının zararlarına birlikte bakalım...



Palmiyegiller familyasına ait palmiye türlerinden birinin meyvesine hindistan cevizi denir. Tropikal iklimleri seven hindistan cevizi çok lifli ve besleyici bir meyvedir. Hindistan cevizi yağı hindistan cevizinden elde edilir ve son yıllarda oldukça popülerlik kazanmıştır. Hindistan cevizi yağı fabrikalarda özel cihazlarla üretilir. Fakat evde de üretilmesi mümkündür.

Hindistan cevizi yağı nasıl üretilir?

Hindistan cevizinin parçalarını güneşte veya düşük fırın ısısında kurutun. Daha sonra katı meyve sıkacağından kurumuş hindistan cevizi parçalarını geçirin. Bu şekilde doğal bir hindistan cevizi yağı elde edeceksiniz.

Hindistan cevizi yağının besin değeri nedir?

100 gram çiğ hindistan cevizinde 3 gram protein, 15 gram karbonhidrat, 9 gram lif ve bir insanın günlük gereksinimin %75'i kadar manganez minerali vardır. Ayrıca hindistan cevizi içeriğinde magnezyum, bakır, selenyum ve fosfor gibi mineralleri de barındırır.

Hindistan cevizi yağı sağlığa zararlı mı?

Hindistan cevizi yağının aslında sağlığa birçok faydası vardır. Fakat normalden daha yağlı bir cildiniz varsa hindistan cevizi yağı sizde sivilcelenme yapacaktır. Fazla miktarda hindistan cevizi yağı tüketilirse kolesterol yükselir ve kalp damar hastalıklarına zemin hazırlanır.

Hindistan cevizi yağı ishale ve bazı bağırsak rahatsızlıklarına neden olabilir. Alerjik bünyeye sahip kişiler hindistan cevizi yağı tüketirken dikkatli olmalı, mutlaka doktoruna danışmalıdır.

Hipotiroid hastası çocuklarda hindistan cevizi yağı tiroit bezinin yanlış çalışmasına neden olur.

Hindistan cevizi yağı yüksek oranda doymuş yağ içerdiğinden kalbe zarar verebilir.

Hindistan cevizi kişide baş ağrısı yapabilir. Kandaki toksin düzeyinin de artmasına neden olabilen hindistan cevizi yağını karaciğer hastaları ve diyabet (şeker) hastaları dikkatli tüketmelidir.

Hindistan cevizi yağı ciltte akneye ve komedona da neden olabilir.

Alerjik bir bünyeye sahipseniz hindistan cevizi yağı sizde egzamaya neden olabilir.

Hindistan cevizi yağı tüketmek isteyen fakat sağlık sorunu olan kişiler tüketime başlanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.