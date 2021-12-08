Hindistan cevizi yağının bu faydalarını biliyor musunuz?

Hindistan cevizi yağı, hindistan cevizinden elde edilen ve yenilebilen bir yağdır. Yüksek oranda doymuş yağ içeren hindistan cevizi yağı insan sağlığına çok faydalıdır. Peki hindistan cevizi yağının vücudumuza ne gibi bir faydası var? Gelin birlikte öğrenelim...



Palmiyegiller familyasına ait palmiye türlerinden birinin meyvesine hindistan cevizi denir. Tropikal iklimleri seven hindistan cevizi çok lifli ve besleyici bir meyvedir. Hindistan cevizi yağı hindistan cevizinden elde edilir ve son zamanlarda oldukça popüler olmuştur. Hindistan cevizi yağı fabrikalarda özel cihazlarla üretilir. Ancak evde de üretilebilir.

Hindistan cevizi yağının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Hindistan cevizi yağı vücutta kolay bir şekilde depolanmaz. Ayrıca insülin üretimini artırır ve kan şekerini dengeler, metabolizmayı hızlandırır ve kaliteli enerji sağlar. Bu özelliklerinden faydalanmak için yüksek ısıda pişirilenler başta olmak üzere her tür yemek ve tatlıda hindistan cevizi yağını kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı beynin ana besini olan glikozun üretilmesine olumlu etkilerde bulunarak zihinsel enerjiyi de yükseltir. Hindistan cevizi yağını kahvenize bir tatlı kaşığı ilave ederek de her gün tüketebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağıyla çeşit çeşit saç maskesi hazırlayabilir ve bu sayede saçlarınıza sağlık kazandırabilirsiniz.

Göz çevresi ve ağız kenarında yaşımız ilerledikçe ince çizgiler oluşur. Hindistan cevizi yağını yüzünüzü kirden, yağdan ve varsa makyaj kalıntılarından temizledikten sonra kırışıklıkların üzerine sürebilirsiniz. Düzenli olarak bu uygulamayı yaparsanız, hindistan cevizi yağının yoğun nemlendirme etkisi sayesinde kırışıklıkların görünümünü hafifletebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı, ölü derilerin atılmasını ve saç köklerinin nemlenmesini sağlar. Düzenli olarak saçınıza hindistan cevizi yağı uygularsanız kepek sorunundan tamamen kurtulabilirsiniz. Bunun için banyo yapmadan önce saç köklerinizi Hindistan cevizi yağıyla güzel bir şekilde ovun. Bu şekilde saçlarınızı yaklaşık üç saat beklettikten sonra her zamanki gibi yıkayabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde zaman içerisinde kepek sorununuz ortadan kalkacaktır.

Batık probleminden şikayetçiyseniz vücut tüylerinizi jiletle almak için kullandığınız krem, losyon veya jelin içerisine birkaç çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ilave edin. Hindistan cevizi yağı sayesinde yeni tüyler çıkarken, kökleri sert olmayacak ve batık sorunundan kurtulacaksınız.

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