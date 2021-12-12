Hindistan cevizi yağından saç maskesi nasıl hazırlanır?

Hindistan cevizi yağı, hindistan cevizinden elde edilen ve yenilebilen bir yağdır. Yüksek oranda doymuş yağ içeren hindistan cevizi yağı insan sağlığına çok faydalıdır. Peki hindistan ceviziyle saç maskesi nasıl hazırlanır? Sizler için saçlarınıza uygun olacak saç maskelerini araştırdık...



Hindistan cevizi, palmiyegiller familyasına ait palmiye türlerinden birinin meyvesidir.Tropikal iklimleri seven hindistan cevizi çok lifli ve besleyicidir. Hindistan cevizi yağı hindistan cevizinden elde edilir ve son yıllarda çok popüler olmuştur. Hindistan cevizi yağı fabrikalarda özel cihazlarla üretilir. Ancak evde de Hindistan cevizi yağı üretilebilir. Hindistan cevizi yağı cildimize de saçlarımıza da çok iyi gelir.

Hindistan cevizi yağınla hazırlayabileceğiniz bazı saç maskeleri

Normal ve kuru saçlar için maske - Saçlarınız omuz hizasında ise beş çorba kaşığı, daha uzunsa on çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı yeterli olacaktır. Saçlarınız kuruyken köklerden uçlara kadar ellerinizle iyice yedirerek hindistan cevizi yağını sürün. Saçınızın durumuna göre yaklaşık üç saat bu şekilde bekletin ve daha sonra her zaman yıkadığınız şekilde yıkayın.

Aşırı yıpranmış saçlar için maske - Saçlarınız omuz hizasında ise beş çorba kaşığı, daha uzunsa on çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı yeterli olacaktır. Etkisini artırmak için iki çorba kaşığı Shea yağı, sekiz damla badem veya susam yağı ilave edebilirsiniz. Ellerinizle köklerden uçlara kadar saçınızı bu karışıma bulayın. Saçınıza bir bone takın, yatacağınız yastığa havlu serin ve karışımı saçınızda bir gece bekletip sabah olunca şampuanla yıkayın.

Zor açılan saçlar için saç kremi - Saçlarınızın banyoda dahi taranması ve açılması zor ise, saç uzunluğunuza göre uygun gördüğünüz miktarda hindistan cevizi yağını tıpkı saç kremi gibi saçınıza sürün. İsterseniz, kullandığınız saç kreminize uygun miktarda hindistan cevizi yağı da ekleyebilir ve bu şekilde kullanabilirsiniz.

Kıvırcık ve kabarık saçlar için yatıştırıcı - Saçlarınız çok kıvırcıksa, kurutunca çok kabarıyorsa, Hindistan cevizi yağını yatıştırıcı olarak kullanabilirsiniz. Saçınız nemli veya kuruyken Hindistan cevizi yağını uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda saçınız çok kıvırcık değil fakat dalgalıysa aynı işlemi, buklelerinizi belirginleştirmek için de kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.