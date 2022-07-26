Hindistan cevizi faydaları neler? Hindistan cevizi yağı saça faydası

Hindistan cevizi neye iyi gelir? Hindistan cevizi faydası nedir? Hindistan cevizi cilde ve saça olan faydaları neler? Dünya çapında en çok tüketilen meyvelerden Hindistan cevizi, üretimi en fazla Endonezya, Hindistan ve Filipinler'de yapılan mucizevi bir besindir.

Hindistan cevizi tropikal iklim kuşağını sever. Kış ayları kurak, yaz ayları ise yağışlı olan yerlerde yetişmektedir. Bol miktarda vitamin ve minarel içeren Hindistan cevizi hakkında merak edilenlere haberimizde değindik. İşte merak edilenler.

HİNDİSTAN CEVİZİ NEYE İYİ GELİR?

Hindistan cevizi neye fayda sağlar? Kalsiyum, potasyum ve fosfor bakımından zengin olan Hindistan cevizi meyvesi kusmayı ve mide bulantısını azaltır. yağ asitlerinin bağışıklık fonksiyonunu artırmaya ve vücuttaki sistemik inflamasyonu azaltmaya yardımcı olan şifa deposu bir besin öğesidir.

HİNDİSTAN CEVİZİ FAYDALARI NELER?

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Kolesterol Seviyesini Dengeler

Stresi Azaltmaya Yardımcı Olur

Cilde Güzellik ve Canlılık Verir

İdrar Söktürücü Özelliği Bulunmaktadır

Kilo Vermede Yardımcı Olur

Kansere Karşı Koruyucudur.

HİNDİSTAN CEVİZİ SAÇA VE CİLDE FAYDALARI

Hindistan cevizi yağı, cildi derinlemesine nemlendirir.

kuru cilt ve egzama gibi atopik cilt sorunlarına da yardımcı olur.

Tüm cilt tipleri için iyidir.

Saçları derinlemesine nemlendirir.

Saçları yumuşatır.

Saç derisini yatıştırır ve kepeğin önlenmesinde görev alır.

Hindistan cevizi yağı, temizleyici, nemlendirici ve balsam gibi özellikleri mevcuttur.

Hindistan cevizi yağı saçtaki elektriklenmeyi önler saçtaki kabarıklığa iyi gelir.

HİNDİSTAN CEVİZİ ZARARI VAR MI?

Hindistan cevizinin zararı var mı? Dünya da en fazla tüketimi yapılan sağlık dostu ve lezzetli meyvelerden Hindistan cevizi besini faydasının olduğu gibi aşırı tüketiminde de bazı zararları bulunmakta. Hindistan cevizi aşırı tüketiminde bağırsaktaki zararlı bakterileri öldürdüğü için ishale sebep olabilmektedir.Ayrıca cildi normalden daha yağlı olan kişilerde sivilcelenmeye sebep olabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

Hindistan cevizi kalorisi nedir? 100 gram Hindistan cevizinde ise 358 kalori vardır. Hindistan Cevizi içeriğinde, 1,20 Karbonhidrat(g), 0,98 Protein(g), 9,13 yağ(g), 2,25 lif(g), 8,75 Sodyum(mg), 95,00 potasyum(mg), 5,00 Kalsiyum(mg), 0,56 ve Demir içeren sağlıklı bir besindir.