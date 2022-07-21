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Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Entübe edilen Hıncal Uluç’u uyandırma işleminin başladığı öğrenildi.

4 Saat Önce
2022-07-21 12:23:53
Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Hıncal Uluç'un sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştığı yazısında, Uluç'u uyandırma işleminin başladığını belirtti.

Donat, şu ifadeleri kullandı:

"Yazımızı yazarken... Son dakika haberi... Doktorlar kararlarını verdiler: Hıncal Uluç'un bağlı olduğu makine... Uyandırmaya ayarlandı. Dün öğle sonu... 'Uyandırma işlemi' başladı. Süreç... Yavaş işleyecek... Ağır ağır. Ve... Pazartesi günü, Hıncal tamamen uyandırılmış olacak." .

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