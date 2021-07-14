Hilal Kaplan'ın TRT'deki görevi nedir? Hilal Kaplan TRT'de hangi pozisyona atandı? TRT'ye yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi TRT'nin yapısında da değişikliğe gidildi. Buna göre TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı ve bu pozisyonlara yeni atamalar yapıldı. TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7'den 9'a çıkarıldı. Atama yapılan isimlerin arasında gazeteci Hilal Kaplan'ında yer aldığı öğrenildi. Peki Hilal Kaplan'ın TRT'de görevi ne olacak? Hilal Kaplan Öğüt TRT'de ne iş yapacak?

Hilal Kaplan'ın TRT'deki görevi nedir? Hilal Kaplan TRT'de hangi pozisyona atandı? TRT'ye yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi TRT'nin yapısında da değişikliğe gidildi. Buna göre TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı ve bu pozisyonlara yeni atamalar yapıldı. TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7'den 9'a çıkarıldı. Atama yapılan isimlerin arasında gazeteci Hilal Kaplan'ında yer aldığı öğrenildi. Peki Hilal Kaplan'ın TRT'de görevi ne olacak? Hilal Kaplan Öğüt TRT'de ne iş yapacak?

Hilal Kaplan'ın TRT'deki görevi nedir?

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'na (TRT) yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ahmet Albayrak atandı. Ayrıca TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7'den 9'a çıkarıldı. Yönetim Kurulu'na yeni isimler atandı. İşte TRT Yönetim Kurulu'na yer alan isimler;

Ahmet Albayrak

Mehmet Zahid Sobacı

Atakan Yılmaz

Hilal Kaplan Öğüt

Meryem İlayda Atlas Çetin

Mücahid Eker

Oğuz Göksu

Oğuzhan Bilgin

Veysel Kurt

Hilal Kaplan kimdir?

Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra girdiği İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı. Burada öğrenimi devam ederken hem okulunda, hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu. 27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının arifesinde iki başörtülü arkadaşı ile birlikte "Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık" başlığı ile bir metin yayınladı. Şu anda TVNET'te yayınlanan siyasi içerikli Muhalif başlıklı programı hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca a Haber kanalında Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği Her Yöne 80 Dakika başlıklı tartışma programında yorumculuk yapmakta ve Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.