Hik Online nedir? Hik Online kimin? Hik Online sahibi kim? Saadet zincirine para kaptıran vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Bu kez yüzlerce mağdur online saadet zinciri üzerinden dolandırıldı. Hik Online adklı uygulama üzerinden binlerce kişiden 100 milyonun üzerinde bir vurgun yapıldı. 'Hik Online' isimli uygulamada işlemler durdurulurken mağdurlar suç duyurunda bulundu.

Hik Online nedir? Hik Online kimin? Hik Online sahibi kim? Saadet zincirine para kaptıran vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Bu kez yüzlerce mağdur online saadet zinciri üzerinden dolandırıldı. Hik Online adklı uygulama üzerinden binlerce kişiden 100 milyonun üzerinde bir vurgun yapıldı. "Hik Online" isimli uygulamada işlemler durdurulurken mağdurlar suç duyurunda bulundu.

Online saadet zinciri olarak tanımalanan "Hik Online" isimli uygulamanın binlerce kişiden 100 milyon lira üzerinde vurgun yaptığı iddia edildi. Avukat Yıldırım Marangoz konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Müvekkillerden edindiğimiz bilgilere göre 100 milyon lira üzerinde bir vurgun söz konusu" dedi.

Hik Online nedir?

Hik Online uygulama üzerinden saadet zinciri gibi çalışan bir uygulamadır. Hesabındaki parayı yüksek kar vaadiyle sisteme aktardığını söyleyen şikayetçi, "15, 60, 180 ve 365 gün vadelerle kar payı veriyorlardı. Günlük çekilecek para 269 liraydı 2-3 gün çektim ve parayı verdiler. Onun dışında birebir bonus vermeye başladılar. 5 bin liraya 5 bin lira bonus veriyorlardı" dedi. Para çekme talebinde bulunduktan sonra yoğunluktan dolayı gecikme olduğunu söylediklerini belirten mağdur, "Daha sonra devletin yüzde 5 vergi aldığını öderseniz ödemenizi alırsınız diye söylediler. Bunu yatırıp talepte bulunduk ancak hesabımıza para girişi yapılmadı. Gruplara engelleme koydular, kimseye ulaşamıyoruz. Şüpheliler hakkında gerekli kamu davasının açılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Hik Online kimin? Hik Online sahibi kim?

Hik Online'ın kimin olduğu ve arkasında hangi ismin olduğu ise henüz bilinmiyor. Hik Online'ın binlerce kişiden 100 milyon lira civarında vurgun yaptığı iddia ediliyor. "Hik Online" mağdurları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığa gelerek "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.