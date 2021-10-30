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TIMETURK / GENEL / Hidayet Uysal kimdir? Hidayet Uysal görevden alındı mı?

Hidayet Uysal kimdir? Hidayet Uysal görevden alındı mı?

Hidayet Uysal kimdir? Hidayet Uysal görevden alındı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bir çok isim görevden alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal ile Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karaca görevlerinden alındı.

2 Saat Önce
2021-10-30 12:09:41
Hidayet Uysal kimdir? Hidayet Uysal görevden alındı mı?

Hidayet Uysal kimdir? Hidayet Uysal görevden alındı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bir çok isim görevden alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal ile Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karaca görevlerinden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı'nda üst düzey 5 bürokrat görevden alındı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal ile Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karaca görevlerinden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, Halil Erdoğan atandı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Davut Eker getirildi.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Hacı Mehmet Günay ve Yahya Baba atandı.

Hidayet Uysal kimdir?

Hidayet Uysal Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütüyordu. Hidayet Uysal Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası görevden alındı. Suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hidayet Uysal için Bakanlıkta hakkında FETÖ dosyası olduğunu iddia etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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