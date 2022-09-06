Hiçbir şey yapmadan para kazanmanın yolunu buldu!

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşayan 38 yaşındaki Shoji Morimoto, dünyanın en basit işini yaparak, yani aslında hiçbir şey yapmayarak para kazanmanın yolunu buldu.

Birçok insanın “hayalindeki iş” olarak tanımlayabileceği işi yapan ve üstüne para kazanan Shoji Morimoto, hiçbir şey yapmadan müşterilerinden para alıyor. Tokyolu Morimoto'nun görevi ise basit, kendisinden hizmet alanlara sadece eşlik etmek ve yanlarında bulunmak. Konuşmasına ya da dert dinlemesine gerek olmayan ve sadece varlığıyla orada olan adam seans başına ise 10 bin Japon Yeni, yani yaklaşık 1300 TL kazanıyor.

4 yılda 4 bin kez kiralandı

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Morimoto, “Temelde ben kendimi kiralıyorum. Benim işim ise müşterilerimin benden istediğini yapmak. Sadece yanlarında olmamı ve orada bulunmamı istiyorlar” dedi. Dört yıldır bu işi yaptığını söyleyen Morimoto, bu zamana kadar 4 bin kez seans yaptığını da dile getirdi.

Twitter üzerinden 250 bine yakın takipçisi olan ve sosyal medya üzerinden müşterileriyle haberleşen Morimoto, “Müşterilerimin dörtte biri düzenli… Bir müşterim bana 270 kere iş verdi” dedi. Eşya taşımama, seyahat etmeme ve cinsel ilişkiye girmeme gibi kuralları olan Morimoto, yakın bir zamanda Aruna Chida isimli bir kadınla çalıştığını da söyledi. Kadının yerel Hint kıyafeti ile sokağa çıkmaktan çekindiğini ve iyi hissetmek için Morimoto ile sokağa çıktığı da öğrenildi.

Yayınevinde çalışıyordu, işi bıraktı

Morimoto, “Bu işi yapmadan önce bir yayınevinde çalışıyordum ve hiçbir şey yapmadığım konusunda müdürlerim şikayetçi olmuştu. Ben de hiçbir şey yapmadan nasıl para kazanabilirim diye düşünerek bu işe giriş yapmıştım” ifadesini kullandı. Evli ve bir çocuk babası olan Morimoto, bu iş sayesinde iyi para kazandığını da dile getirdi.