Hiç kırmızı soğan turşusu denediniz mi? Bayılacaksınız!

Türk mutfağında turşuların yeri apayrıdır. Salatalıktan, biberden, domatesten, lahanadan, erikten, karnabahardan ve daha sayamadığımız bir sürü sebze ve meyveden turşu yapılır. Peki hiç kırmızı soğan turşusu denediniz mi? Salatalara katabileceğiniz, sandviçlerinize koyabileceğiniz kırmızı soğan turşusuna bayılacaksınız! Peki kırmızı soğan turşusu nasıl yapılır? Gelin anlatalım...



Çeşitli sebze ve meyvelerin salamura olarak adlandırılan tuzlu, asitli çözeltide bekletilerek uzun süre saklanabilecek hale getirilmesiyle oluşan besine turşu diyoruz. Turşu Türk sofralarının vazgeçilmezlerindendir. Her yemeğin en iyi eşlikçisidir. Faydaları da saymakla bitmez! Bugüne kadar lahana, salatalık, domates, biber turşusunu afiyetle yediniz. Peki ya soğan turşusunu? Gelin soğan turşusuna da bir şans verin, vazgeçilmezleriniz arasında olacağına eminiz.

Son zamanlarda yaygınlaşan burger restoranları sayesinde kırmızı soğan turşusunun adını sıkça duymaya başladık. Kolay yapımı ve hızlıca yenmeye hazır olmasıyla kırmızı soğan turşusunu sizler de evlerinizde deneyebilirsiniz. İşte sadece 7-8 saatte hazır olan kırmızı soğan turşusunun tarifi...

Kırmızı Soğan Turşusu

Kırmızı soğan turşusu hazırlamak için 3 tane kırmızı soğan, 1 çay bardağı sirke, 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ve soğanın üstünü geçecek kadar kaynar suya ihtiyacınız var. Ayrıca dilerseniz biraz karabiber ekleyerek de turşusunuzun lezzetine lezzet katabilirsiniz. Gelelim yapımına...

Yapımı oldukça basit olan bu turşuyu herkes mutfağında dakikalar içerisinde hazırlayabilir. Kabuklarını soyduğunuz kırmızı soğanı piyazlık olarak doğrayıp temiz bir cam kavanoza koyun. İçerisine bir çay bardağı sirke, bir yemek kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şekeri ekleyin. İsteğe bağlı olarak karabiber de ekledikten sonra üstünü geçecek kadar kaynar suyu dökün. Kapağını sıkıca kapatın. 7-8 saat sonra yenmeye hazır olacaktır. Afiyet olsun...

Kırmızı soğan turşusunun vücudumuza faydaları neler?

Kırmızı soğan turşusu kolesterolün dengeler, kalp hastalıklarından korur. Kan şekerini düzenler ve dengeler, antibiyotik özelliği sayesinde mevsimsel hastalıklardan vücudunuzu korur. Ağız ve diş sağlığı için faydalıdır. Özellikle soğan turşusunun suyu, ağzınızdaki bakterileri yok eder.

Tüm bu faydaları sayesinde bilhassa soğuk havalarda sofranızdan kırmızı soğan turşusunu eksik etmemenizi öneririz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.