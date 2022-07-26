Hibiskus faydaları neler? Hibiskus neye iyi gelir?

Hibiskus faydaları ve zararları neler? Besin değeri nedir?Hibiskus çayı, roselle çiçeğinin koyu kırmızı veya koyu macenta renkli kalikslerinden demlenerek yapılan bir bitki çayı çeşitlerindendir.

Hibiskus bitkisi C vitamini bakımından zengin bitkiler arasında yer alır. Son zamanlarda kilo vermeye çalışan kişiler tarafından en çok gündemde olan bitki çayları arasında yer alır. Sizler için hibiskus bitkisi hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz.

HİBİSKUS NEYE İYİ GELİR?

Hibiskus çayı neye iyi gelir?Hibiskus zayıflatır mı?Mucizevi besinlerden hibiskus bitkisinin çayı lezzetinin yanı sıra sağlığa iyi gelen şifa deposu besinler arasında.Hibiskus çayı, Vücuttaki kötü kolesterol seviyesini azaltır, iyi kolesterolü dengede tutar. kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür. Ayrıca iştah azaltıcı özelliğe sahip ve metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımına yardımcı olduğu için diyet yapanlar tarafından en çok tercih edilen bitki çaylarındandır.

HİSBİKUS FAYDALARI NELER?

metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını kolaylaştırır.

Kolesterolü dengede tutar.

grip ve soğuk algınlığına karşı da etkilidir.

diyabet riskini azaltır.

Fiziksel ve zihinsel olarak rahatlama sağlar.

Sinir sistemini sakinleştirir.

Vücuttaki serbest radikallerin yok edilmesine yardımcı olur.

yaşlanma etkilerini de geciktirir.

Bağırsak hareketlerini arttırır.

Vücut direncini arttırır.

Antibakteriyel özelliği sayesinde vücudun temizlenmesine de yardımcı olur.

HİBİSKUS ZARARI VAR MI?

Hibiskus bitkisi içeriğinde bol miktarda bulunan vitamin ve minarellerle mucizevi bir besin olarak bilinir. Şifa deposu olan bu bitkinin faydaları olduğu gibi aşırı tüketiminde zararları da mevcuttur. Bunlar: bazen dermatit, mide bulantısı, baş ağrısı ve kulak çınlaması gibi yan etkilere neden olabilir. Ayrıca tansiyonu düşürebilir. Bazı kişilerde alerjik reaksiyona sebep olur. Bu sebepten aşırıya kaçmadan tüketilmeli.

HİBİSKUS KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

1 Çay Kaşığı (2 gr) yaklaşık 0.02 kcal kalori içerir.Bu bitkisinin besin değeri ise: 0.01 gr protein, 0.01 gr karbonhidrat ve 0 gr yağ içerir. 1 Tatlı Kaşığı hibiskus bitkisinde (5 gr) yaklaşık 0.05 kcal kalori içerir. Besin değeri: 0.03 gr protein, 0.03 gr karbonhidrat ve 0 gr yağ bulunur ve 2.5 porsiyona eşittir. .