Her sabah aç karnına ballı su içerseniz...

Sabah uyandığında birçok insan çay veya kahve içiyor. Fakat size çok başka ve sağlıklı bir önerimiz olacak; ballı su. Sabah aç karnına uyandığınız gibi bir bardak ılık ballı su içerseniz vücudunuza çok güzel bir yatırım yapmış olursunuz. Peki ılık ballı su aç karnına içildiğinde vücuda ne gibi bir fayda sağlıyor? Gelin birlikte bakalım...



Birçok insan sabah uyandığı gibi ya çay demliyor ya kahve pişiriyor. Fakat sabah ilk işiniz ılık ve ballı bir su içmek olursa vücudunuza inanılmaz faydalar sağlamış olursunuz.

Yapmanız gereken sabah uyandığınız gibi mutfağa gidip bir bardak suyu ılıtmak, içerisine tercihen organik bir baldan bir çorba kaşığı ekleyip karıştırmak ve afiyetle içmek... Bu karışımın faydalarından tam olarak yararlanmak için mutlaka aç karnına olmanız gerekiyor, unutmayın.

Fakat mide rahatsızlığına sahipseniz veya bala karşı herhangi bir alerjiniz varsa bu karışımın size uygun olmadığını hatırlatmak isteriz.

Aç karnına içilen ılık ballı su vücuda ne gibi bir fayda sağlıyor?

Bal antioksidan özellikte bir besindir. Bu özelliği sayesinde vücudumuzdaki kötü serbest radikallerle savaşır. Düzenli olarak ballı ılık su içtiğinizde vücutta çeşitli hastalıklara neden olan toksinlerden kurtulabilir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Bal antiseptik özelliktedir ve bu sayede midedeki asit derecesinin düşmesine yardımcı olur. Ballı su içildiğinde kalın bağırsak susuz kalmaz ve bu sayede kabızlık, şişkinlik gibi problemlerden kurtulursunuz. Ballı su ayrıca gaz, mide ağrısı ve mide yanmasından da sizi kurtaracaktır.

Bal vücutta hızlıja enerjiye dönüşen bir besindir. Bu sayede yorgunluğa ve halsizliğe iyi gelir. Sabahları içeceğiniz ballı ılık su sayesinde gün boyu enerjik olabilirsiniz.

Balın içerisinde bulunan şeker işlenmiş değil doğa bir şekerdir. Vücudumuzun ihtiyacı olan şekeri bal sayesinde doğal yollarla karşılamış olur ve işlenmiş şekerden uzak durabiliriz.

Ballı ılık su vücuttaki su oranını dengede tutmaya yardımcı olur. İyi kolesterol seviyesini artırır ve kalp sağlığına olumlu katkılar sağlar.

Ballı ılık su boğazda mevsimsel hastalıklara bağlı olarak gelişen ağrıyı ve tahrişi azaltır ve bu sayede öksürüğün geçmesini sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.