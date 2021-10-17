Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı tarafından organize edilen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez, “Her insan ilahi bir yazılım taşır ve hayatın manası bu yazılımda gizlidir” dedi.

Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez, "Her insan ilahi bir yazılım taşır ve hayatın manası bu yazılımda gizlidir" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Medeniyet Söyleşileri'nin 13'üncü konuğu Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez oldu.

Büyükşehir belediyesi Konuk Evi'nde Mehmet Açıkgöz'ün moderatörlüğünde gerçekleşen programda katılımcıların tamamı gençlerden oluştu.

Söyleşinin başında yeniden memleketinde olmanın mutluluğu içinde olduğunu belirten Görmez, Gaziantep'in topraklarında büyüdüğünü ve yetiştiğini ifade ederek, “İnsanın doğduğu topraklar daima burnunda tüter. Hakikaten hep uzak yaşadık. 13 yaşından itibaren hep gurbette yaşadım. Ama bir yanım her zaman sılaya ait oldu.” ifadelerini kullandı.

Görmez, doğan her insanın İslam'da bir fıtrat üzerine doğduğunu söyledi.

“Her insan bir fıtrat üzerine doğar”

İnsanoğlu'nun doğarken masum ve günahsız doğduğunu dile getiren Görmez, “Her insan ilahi bir yazılım taşır. Bu ilahi yazılımı doğru okumamız için Allah bize akıl veriyor. Aklımızla Rabbimizin bize verdiği ilahi yazılımı okuyarak biz hayatın manasını, insanın gayesini öğrenmeye başlıyoruz.” dedi.

Her neslin bir sonraki nesli kayıp nesil olarak gördüğünü aktaran Görmez, “Gelin bu sohbeti değiştirelim. Gençleri sahneye alalım. Büyükleri sahneden çıkaralım. Gençler de bize ‘Ne olacak bu yaşlıların hali?' konusundan hareketle yaşlıların hırsından korktuklarını söylesin. Onların hırsının burayı merhametsiz bir dünyaya çevirdiğini belirtsin. Gençler yaşlılara nazaran fıtrata daha yakın oldukları için büyülerinden daha adaletlidirler.” şeklinde konuştu.

“Gençlerin yeni sorgulama

alanları yanıtsız kalmamalı”

Gençliğin yeni sorgulama alanları olduğunun altını çizen Görmez, “Toplumun kanaat önderleri, büyükleri gençlerin merak ettiği sorulara yanıt aramak yerine, ‘gençlerin arasında deizim yayıldı, ateizm yayıldı' gibi dedikodularla kolaya kaçıyor. Bu doğru değil. Bizim gençlerin sorularına doğru cevapları vermek için çalışıp mücadele vermemiz gerekiyor.” diye konuştu.

“Hazreti İbrahim'i tek başına bir ümmetti”

Allah'ın bütün peygamberleri gençlerden seçtiğini anımsatan Görmez, son olarak şunları söyledi:

“Hazreti İbrahim, yanı başımızdaki Harran'da muhteşem bir tevhit mücadelesi başlattı. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'i başlı başına bir ümmet olarak tarif eder. Hazreti İbrahim, nemruda karşı tevhit mücadelesini başlattığında yüzlerce gencin arasından birisiydi.” şeklinde konuştu.

Kaynak: islamianaliz.com

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