Her gün limonlu ılık su içerseniz...

Limon güçlü bir antioksidandır. Günlük olarak içtiğimiz suyun içerisine limon katarak vücudumuza birçok fayda sağlayabiliriz. Yağ yakımını hızlandıran ve bağırsak problemlerini çöze limonlu suyu sizler için araştırdık...



Limon ağaçları yılda iki defa hasat verir, kışın yaprak dökmez ve yıl boyu limon tüketilebilir. Limon iyi bir C vitamini kaynağıdır. Limonun ilk defa Güney Asya'da ortaya çıktığı söylenmektedir. Ülkemize Arap ülkelerine seyahat eden kişilerin 12. yüzyılda getirdiği limon ekşi portakal olarak görülmüş ve alternatif tıpta sıkça kullanılmıştır.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki limon vücutta kilo vermeyi hızlandırıyor, bağırsak sorunlarını ortadan kaldırıyor ve daha bir sürü hastalığa şifa oluyor.

Limonun besin değeri nedir?

100 gram limon 43 kaloridir ve 8.7 g karbonhidrat, 1.4 g lif, 0.4 g protein, 0.4 g yağ, 0.0 mg kolesterol, 3 IU A vitamini, 44.1 mg C vitamini, 157 mg potasyum, 34 mg kalsiyum, 0.1 mg demir içerir.

Limonlu suyun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Bağırsaklarımızda bazı yiyecek ve içecekler atıklarıyla birlikte birikip ciddi sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Kolon hastalığı da bunlardan biridir. İki bardak ılık suyun içerisine sıktığınız limonu kahvaltıdan önce tüketirseniz tükettiğiniz besinlerdeki zararlı hücre ya da bakterileri idrar veya dışkı yolu ile kolaylıkla atabilirsiniz.

Limon A ve C vitamini içeriğiyle gözde katarakt ve maküler dejenerasyon oluşmasını önler. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde gözde iltihap birikmesinin önüne geçer.

Antioksidan sayesinde limon ayrıca cildin yaşlanmasını ve kırışmasını da önler.

Limon karaciğerdeki enzim faktörünü artırarak, biriken toksinlerden temizlenmesini sağlar. Limon aşırı çözücü madde içerir bu yüzden suyla karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlenmesi mevsimsel hastalıklardan korunmak için oldukça önemlidir. Kış aylarındaki solunum yolu hastalıklarından korunmak için limonlu su tüketmenizi tavsiye ederiz.

Limon asidik özelliği sayesinde ağız içinde ve diş aralarında biriken enfeksiyonları temizler. Uyumadan önce bir bardak limon suyuyla iki dakika boyunca gargara yapıp yatarsanız hem ağız kokusunu önlemiş olursunuz hem de tükürükteki asit oranını artırarak gece boyu ağız içinde enfeksiyon birikmesinin önüne geçmiş olursunuz.

Ayrıca limon yemek borusu kanseri, mide reflüsü gibi hastalıkları da engeller.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.