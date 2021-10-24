Her gece süt maskesi yaparsanız...

Hepimiz biliyoruz ki süt vücudumuz için çok faydalı bir besindir. Peki süt cildimiz için de faydalıdır desek? Cilt bakımında kullanılan kremlerin birçoğunun içinde yer alan süt cilde çok faydalıdır. Peki süt maskesi nasıl yapılır? Süt maskesinin cilde ne gibi bir faydası vardır? Süt cildimize neden faydalı? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...



Yüzyıllardır tüketilen süt, vitamin ve mineralden çok zengin bir besin olduğu için vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Süt haricen kullanıldığında da cilde birçok yararı vardır.

Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da cilt bakımında sütten faydalandığı söylenir. Kleopatra sık sık süt banyosu yapıyordu ve bu sayede kusursuz ve parlak bir cilde sahipti.

Yarım yağlı bir sütün besin değeri nedir?

Yarım yağlı bir bardak süt 7.7 gram protein, 11.7 gram karbonhidrat, 12.3 gram şeker, 8 gram yağ ve B6 vitamini, E vitamini, K vitamini, demir, selenyum, B1 vitamini ve B2 vitamini içerir.

Sütün cildimize ne gibi bir faydası var?

Sütün içeriğinde bulunan laktik asit, alfa hidroksi asittir. Bu sayede süt cildimizdeki ölü derileri hızlı bir şekilde temizler. Bu yüzden birçok cilt bakım markası kremlerin içeriğine işlenmemiş süt katar. Süt cilde derinlemesine nüfuz eder ve nemlenmesini sağlar.

Süt antioksidan bakımından oldukça zengindir. Cilde sürüldüğünde serbest radikallerle savaşır ve toksinlerden cildi korur. Yüksek bir kalsiyum oranına sahip süt ciltteki vitamin eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur.

Sivilcelerinizden şikayetçiyseniz süt size şifa olacaktır. Süt sivilceleri ve ciltteki kuruluğu giderir. Süt maskesi düzenli yapıldığında inatçı siyah noktalardan da kurtulmanıza ve cilt lekelerinizin giderilmesine yardımcı olur.

Sivilceler için süt maskesi nasıl hazırlanır?

Süt maskesi hazırlamak için bir tatlı kaşığı maden suyu, bir tatlı kaşığı süt ve üç damla limon suyuna ihtiyacınız olacak. Maden suyunu, sütü ve limonu karıştırıp bu karışıma küçük ekmek parçaları batırın. Daha sonra bu ekmek parçalarını sivilcelerin üzerine koyun ve yirmi beş dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayıp temiz bir havluyla nazikçe kurulayın. Bu maskeyi beş gün boyunca uyguladığınızda sivilceleriniz yok olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.