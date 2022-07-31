Her derde deva Zeytinyağının faydaları neler? Zeytinyağının cilde yararları neler?
Zeytinyağının saça faydaları neler? Zeytinyağı nelere iyi gelir? Zeytinyağının cilde faydaları var mı? Her türlü rahatsızlıklara şifa bulduran zeytinyağı adının üzerinde anlaşılabileceği gibi zeytin ağacının meyvesinden sağlanan yeşilimsi ve sarıya benzer renktebir yağdır.Zeytinyağı içeriğinde A, D vitaminin bulunan kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, magnezyum, demir, bakımından zengin bir besindir. Zeytinyağı hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar.
2022-07-31 15:27:51
Peki Zeytin Yağı İçmenin Faydaları Nelerdir?
- Kolesterolü düşürür
- Metabolizmayı hızlandırır
- Zeytinyağı kalp krizi ve buna gelişen ölümleride azalttığı bilinmektedir.
- Sindirim sistemini güçlendirir.
- Zeytinyağı kanser tanısı almış kistlerin süreçlerini kolay geçirmesinde faydalı etkilere sahiptir.
- Hücre duvarını güçlendirir
- Zeytinyağı aynı zamanda karaciğerin temizlenmesinde de rol oynar.
Zeytinyağının Saça Faydaları Nelerdir?
- Kepek problemini ortadan kaldırır.
- Saça canlılık verir.
- Parlak bir görünüm sağlar.
- Saçın hızlı uzamasına yardımcı olur.
- Saç derisini güçlendirir.
Zeytinyağı saça uygularken öncelikle zeytinyağı soğuk uygulanmaz bu nedenle önce birazcık ısıtıp ve saç derisini yakmayacak şekilde ısıtılmalıdır. sonrasında saçı güzel bir şekilde taranmalı sonrasın saç köklerine parmaklarımızla masaj yaparak uygulandıktan sonra 20 veya 30 dakika bekletip yıkanmalıdır.
Zeytinyağının Cilde Yararları Nelerdir?
- Akne ve sivilcenin iyileşmesini hızlandırır.
- Cilt lekelerini gideridir.
- Güneşin zararlı ışınları ile oluşmuş lekeleride giderir.
- Cildi nemlendirir ve yumuşatır.
- Gözaltında oluşmuş şişlikleri gidermeye yardımcı olur.
- Cilt kanserine sebep olacak zararlı ışınlar için koruyucu bariyer görevi görür.
Peki Zeytinyağı Ciltte Nasıl Kullanılır?
Her gece yatmadan önce bir pamukyardımıyla birkaç damla damlatılarak yüze uygulanır ve sonrasında eller yardımıyla da nazik bir şekilde parmaklarla yüze masaj yapılır. Ayrıca gece kremine zeytinyağıilave edilerek nemlendirici özelliğini artırabilirsiniz.
YORUMLAR (0)