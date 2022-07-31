Her derde deva Zeytinyağının faydaları neler? Zeytinyağının cilde yararları neler?

Zeytinyağının saça faydaları neler? Zeytinyağı nelere iyi gelir? Zeytinyağının cilde faydaları var mı? Her türlü rahatsızlıklara şifa bulduran zeytinyağı adının üzerinde anlaşılabileceği gibi zeytin ağacının meyvesinden sağlanan yeşilimsi ve sarıya benzer renktebir yağdır.Zeytinyağı içeriğinde A, D vitaminin bulunan kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, magnezyum, demir, bakımından zengin bir besindir. Zeytinyağı hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar.