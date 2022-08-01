2007 yılında vizyona giren Hepsini Vur filmi izleyici ile buluştu. Yönetmenliğini ve senaryosunu Michael Davis'in üstlendiği aksiyon ve gerilim filminin başrollerinde; Clive Owen, Paul Giamatti ve Monica Bellucci gibi dünyaca ünlü oyuncular var. Peki Hepsini Vur filminin konusu nedir? Detaylar burada...

Baş rollerde; Clive Owen, Paul Giamatti ve Monica Bellucci gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Hepsini Vur filmi, sinemaseverler tarafından aranmaya başladı. Peki, Hepsini Vur filminin konusu nedir? Hepsini Vur filminin oyuncuları kimdir?İşte detaylar...

Hepsini Vur filminin konusu nedir?

Smith, şiddet ve gerilime batmış, sert huylu bir adamdır. Ancak bir gün bu yapıya tamamen zıt bir canlıyı koruma sorumluluğunu almak zorundadır. Yeni doğmuş bir bebeği...Ateşli bir çatışmanın ortasında doğmasına yardım etmek zorunda kaldığı bebeğin etrafı, hayata gelir gelmez bir dolu düşmanla çevrilir. Bilinmeyen bir güç, bebeğin ölümü için her şeyi harekete geçirdi. Hertz adında tehlikeli bir adam tarafından yönetilen bir grup tetikçi, bebeği her ne pahasına olursa olsun öldürmek için üstlerine saldırıyor. Smith, DQ adındaki bir hayat kadını ile bebeği korumaya çalışırken bir yandan bu işin arkasındaki gizemi ortaya çıkarmaya çalışacaktır.

Hepsini Vur filminin oyuncuları kimdir?