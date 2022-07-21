Hepsiburada Premium ücretli mi? Hepsiburada Premium üyelik ücreti ne kadar? Premium üyelik ile kargo bedava mı? Türkiye'nin en çok tercih edilen online alışveriş platformlarından olan Hepsiburada Premium üyelik sistemine geçiş yaptı. Premium üyeler birbirinden ayrıcalıkların da sahibi olacak. Sık sık Hepsiburada üzerinden alışveriş yapanların Premium üyeliğe oldukça fazla ilgi göstereceği bekleniyor. Peki Hepsiburada Premium ücretsiz mi, yoksa paralı mı?

Hepsiburada Premium ücretli mi? Hepsiburada Premium üyelik ücreti ne kadar? Premium üyelik ile kargo bedava mı? Türkiye'nin en çok tercih edilen online alışveriş platformlarından olan Hepsiburada Premium üyelik sistemine geçiş yaptı. Premium üyeler birbirinden ayrıcalıkların da sahibi olacak. Sık sık Hepsiburada üzerinden alışveriş yapanların Premium üyeliğe oldukça fazla ilgi göstereceği bekleniyor. Peki Hepsiburada Premium ücretsiz mi, yoksa paralı mı?

Türkiye'nin en çok müşterisi olan online alışveriş platformlarından ve pazar yerinden biri olan Hepsiburada'da yep yeni bir özellik kullanıcılara sunuldu. Hepsiburada üzerinden Premium üyelik sistemi devreye sokuldu. Hepsiburada Premium ile kullanıcılar artık 25 TL üzeri alışverişlerine kargo ücreti ödemeyecek ve bir çok ayrıcalığın da sahibi olacak.

Hepsiburada Premium ücretli mi?

Hepsiburada Premium ücretli bir hizmettir. Hepsiburada Premium servisi için abone alımına başladı. Amazon'un Prime servisine benzer bir uygulama ile müşterilerini sevindiren Hepsiburada'dan Premium üyelik sistemi geldi. Hepsiburada Premium ücretsiz kargo ve ücretsiz BluTV aboneliğiyle dikkat çekiyor. Hepsiburada'nın yeni servisine vatandaşların ilgisi oldukça büyük.

Hepsiburada Premium üyelik ücreti ne kadar?

Üyelik ücretlendirmesi aylık 9,90 TL'dir. Üyelik ücreti ödemelerinde kredi kartı veya debit kart (banka kartı) ödeme yöntemi kullanılmaktadır. Peşin ya da Hepsipay Cüzdanım ile ödeme yapılamamaktadır. Üyeliğin 30 gün boyunca devam eder. Üyelik iptal edilmediği sürece kayıtlı ödeme yönteminden üyelik ücreti otomatik çekilerek üyelik yenilenir.

Hepsiburada Premium avantajları neler?

25 TL üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz

Üyelik boyunca BluTV ücretsiz

Kapıda iade hizmeti ücretsiz

Mobilyalarda montaj hizmeti ücretsiz

Her alışverişte yüzde 3 oranında HepsiPapel kazanma fırsatı

Çağrı merkezine öncelikli bağlanma

Hepsiburada Premium nedir ve kimler katılabilir?

Hepsiburada üyelerine özel fırsatların ve hizmetlerin sunulduğu avantajlar dünyasıdır. Hepsiburada üyeliği olan herkes Hepsiburada Premium üyeliği satın alabilir.

Nasıl üye olabilirim?

Hepsiburada Premium üyesi olmak için Premium sayfası üzerinden ‘Premium'a geç' butonuna tıklayarak üyelik sürecini başlatabilirsin.

Hepsiburada güvencesiyle kayıtlı kredi kartın ile satın alma işlemini gerçekleştirebilirsin. Sisteme kayıtlı kredi kartın yok ise “Yeni Kart Ekle” adımından yeni kart ekleyerek yeni bir ödeme yöntemi tanımlayabilirsin.

Satın alma işlemi başarıyla tamamladıktan sonra Hepsiburada Premium üyelik avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsin.

Hepsiburada hakkında

Hepsiburada.com, 1998 yılından beri faaliyette olan, yalnızca İnternet üzerinden hizmet veren alışveriş sitesi. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye'nin en sevilen markası, 2013 yılında ise Yılın E-ticaret sitesi seçilmiştir ve internet sitesi aylık 100 milyondan fazla ziyaret almaktadır.

İstanbul, Şişli'de yönetim merkezi ve Kocaeli, Gebze'de 100.000 m2 alana sahip bir operasyon merkezi bulunmaktadır. Tüm hizmetler bu merkezden sağlanmaktadır. Şirket 5000'den fazla tedarikçi firma ile çalışmaktadır. Yurt içinde Horoz Lojistik, PTT Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo ve Aras Kargo, yurt dışında da Geopost ile anlaşmalıdır. .