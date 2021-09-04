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TIMETURK / GENEL / Hemzemin geçit nedir? Hemzemin geçit neye denir ve nerede olur?

Hemzemin geçit nedir? Hemzemin geçit neye denir ve nerede olur?

Son günlerde sıkça 'hemzemin geçit' olarak adlandırılan bölgelerde bir çok kaza haberi duyuyoruz. Malesef yaşanan kazalarda ölü haberleri de geliyor. Türkçe kökenli bir kelime olmayan 'hemzemin'in ne anlama geldiği de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki hemzemin geçit nedir? Hemzemin geçit neye denir ve nerede olur? Hemzemin kelime anlamı nedir?

45 Dakika Önce
2021-09-04 10:01:30
Hemzemin geçit nedir? Hemzemin geçit neye denir ve nerede olur?

Son günlerde sıkça "hemzemin geçit" olarak adlandırılan bölgelerde bir çok kaza haberi duyuyoruz. Malesef yaşanan kazalarda ölü haberleri de geliyor. Türkçe kökenli bir kelime olmayan "hemzemin"in ne anlama geldiği de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki hemzemin geçit nedir? Hemzemin geçit neye denir ve nerede olur? Hemzemin kelime anlamı nedir?

Hemzemin kelime anlamı nedir?

Öncelikle "hemzemin" kelimesinin kökeni Türkçe değildir. Kelime köken olarak Farsça bir kelimedir. Farça anlam olarak 'aynı seviyede, aynı düzeyde, yüksekliği aynı' anlamına gelir.

Hemzemin geçit nedir?

Hemzemin geçit kısaca tren yolu ile kara yolunun aynı seviyede birbiri ile kesşitği noktadır. Hemzemin geçtilerde tren yolu karayolundan geçer. Taşıtlar hemzemin geçitlerden güvenli bir şekilde geçebilsein diye hemzemin geçit bariyer yada ışık sistemi ile korunur?

hemzemin_geçit

Hemzemin nedir?

Hemzemin tren yolu ile karayolunun birleştiği yerdir. Bu noktalarda sık sık kaza haberleri duyuuluyor. Hemzenin geçitlerde dikkatli ve güvenli geçmek için kurallara uymak gerekiyor.

Hemzemin geçit nasıl olur?

Şerit: Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne “şerit” denir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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