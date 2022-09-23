‘Hemşireleri kırbaçlayın’ diyen hastane yetkilisinin sözleşmesi feshedildi
Erzurum Horasan Devlet Hastanesinde görev yapan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün acil serviste görev yapan hemşireler için 'Çalıştırmıyor musunuz bu hemşireleri çalıştırın. Kırbaçlayın' dedi. Olayın medyaya yansımasının ardından İl Sağlık Müdürü, ilgili müdürün sözleşmesinin feshedildiğini ve görevden alındığını duyurdu
2022-09-23 20:29:23
Erzurum Horasan Devlet Hastanesi'nde yaşanan şaşkınlık verici olayda yeni bir gelişme yaşandı. Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün acil servisleri gezerken orada görev yapan hemşirelere "Çalıştırmıyor musunuz bu hemşireleri çalıştırın. Kırbaçlayın" dediği önceki gün gün yüzüne çıkmış ve büyük yankı uyandırmıştı.
Olayın ardından Türk Sağlık-Sen ve Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Görevden alındı
Skandal sözlerin ardından soruşturma başlatılan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün görevden alındığı öğrenildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir "İlgili kişinin sözleşmesi Bakanlığımızca feshedilmiş ve görevden alınmıştır." sözlerini kullandı. .
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