‘Hemşireleri kırbaçlayın’ diyen hastane yetkilisinin sözleşmesi feshedildi

Erzurum Horasan Devlet Hastanesinde görev yapan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün acil serviste görev yapan hemşireler için 'Çalıştırmıyor musunuz bu hemşireleri çalıştırın. Kırbaçlayın' dedi. Olayın medyaya yansımasının ardından İl Sağlık Müdürü, ilgili müdürün sözleşmesinin feshedildiğini ve görevden alındığını duyurdu