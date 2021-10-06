Hemen ilaca koşmayın! İşte doğal ağrı kesiciler

Belki de en ufak baş ağrısında bile elimiz hemen ağrı kesicilere uzanıyor. Fakat bu oldukça yanlıştır. Çünkü ağrı kesici ilaçlar vücudumuzda bazı komplikasyonlara neden olabilir. Bu yüzden ilaca başvurmak yerine doğal besinlerle ağrılarımızı azaltmamız çok daha faydalıdır. Bilim insanlarının da yaptıkları araştırmalar sonucunda ağrı kesici özellikte olduğunu belirttikleri besinler vardır. Peki doğal ağrı kesici özelliğe sahip besinler hangileridir? hangi besinler hangi ağrılarımızı keser? Sizler için araştırdık...



Baş ağrısı ve vücut ağrısı en sık yaşanan ağrılardandır. Günlük hayatımızı olumsuz etkileyen bu ağrılardan kurtulmak için hemen bir bardak suyla birlikte ağrı kesici bir ilaç alırız. Fakat hiç masum gördüğünüz ağrı kesici ilaçların vücudunuzda deformasyonlara neden olabileceğini düşündünüz mü? İlaç kullanımı gerçekten en son başvurmamız gereken yoldur. Bilim adamları yaptıkları çeşitli araştırmalar sonucu besinlerin de doğal ağrı kesici olarak kullanılabileceğini savunmaktadırlar.

Doğal ağrı kesici besinler hangileridir?

Kas ve kemiklerimiz için magnezyum oldukça önemlidir. Magnezyumdan zengin badem ve bitter çikolata tüketerek kas ve kemik ağrılarınızdan doğal yollarla kurtulabilirsiniz.

Güney Afrika'da yaygın olarak tüketilen ve doğal bir ağrı kesici olan şeytanın pençesi kökü sırt ve gut ağrılarını dindirir. Ayrıca şeytan pençesi kökü son yıllarda dünyada da tüketilmeye başlanmıştır.

Acı biberde kapsaisin maddesi vardır. Bu madde sinir nöronlarını tetikler. Bu sayede depresyon, sinir ve stresten kaynaklanan vücut ağrılarını geçirir.

Çörek otu anti inflamatuar içeriği sayesinde güçlü bir ağrı kesicidir. Aspirin de çörek otundan elde edilen ham maddelerle üretilmektedir. Çörek otu baş ağrıları için çok etkili bir besindir.

En doğal hali güneşten alınan D vitamini vücut ağrılarını dindirir.

Karanfil ağız içi yara ve iltihaplanmalardan kaynaklı diş ve diş eti ağrılarını giderir.

Zencefil migren, kronik bel ağrısı ve kas ağrılarına iyi gelir.

Zerdeçal içeriğindeki kurkumin maddesi sayesinde vücutta kireçlenme oluşumunu önleyip ağrıların önüne geçer.

Mide ve bağırsak ağrıları için söğüt kabuğu doğal bir ağrı kesicidir. Söğüt kabuğu salisilik asit maddesinin aynısını içerir. Bu sayede söğüt kabuğundan hazırlayacağınız çay mide ve bağırsak ağrınızı kesecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.