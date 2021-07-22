Hekimoğlu son bölüm izle | Hekimoğlu yeni bölüm tek parça takılmadan izle

Hekimoğlu son bölüm izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisi izleyenleri her hafta ekran başına bağlıyor. İlk kez 17 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan dizi 51. bölüm ile 25 Mayıs 2021 tarihinde final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin son bölümünü televizyondan izlemeyi kaçıran Hekimoğlu hayranları Hekimoğlu yeni bölüm tek parça takılmadan izle seçeneğini internetten araştırıyor. İşte Hekimoğlu son bölüm izleme seçeneği...

KargaSeven ve OJO Pictures tarafından hayata geçirilen Hekimoğlu dizisi Kanal D ekranlarında baladığı yayın serüvenine 51. bölüm ile son verdi. 51. final bölümünü televizyondan izleyemeyen binlerce kişi Hekimoğlu son bölüm izle seçeneğini interneten araştırmaya başladı. Amerikan yapımı House M.D. dizisinden uyarlanan ve başrolllerinde Ateş Hekimoğlu rolünde Timuçin Esen'in olduğu Hekimoğlu dizisi bir grup doktorun hastalarla olan hikayesini anlatıyor.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE

HEKİMOĞLU 51. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu dizisi 51. bölüm ile final yaparak ekranlara veda etti. 25 Mayıs Salı günü yayınlanan son bölüm ile Hekimoğlu dizisinde Ateş, İpek ve Orhan'la felekten bir gün çalıyor.

Adli Tıp Teknikeri olan İrem, her zamanki gibi işinin başındayken bir anda ilgilendiği kadavraların ayaklanıp ona saldırdıkları şeklinde bir halüsinasyon görür. Korkuyla ne yapacağını bilemeyen genç kadın nöbet geçirmeye başlar. Hayaletleri gördüğünü söyleyen bir vaka ile her zaman karşılaşmayan Hekimoğlu, İrem ile yakından ilgilenir.

En son 7 kişi kalan adaylar canla başla İrem'in nesi olduğunu bulmaya çalışırken genç kadının semptomları giderek ciddileşir. Bir yandan vakayı çözmek için uğraşan Hekimoğlu, diğer yandan da Orhan ile adaylardan biri üzerine iddiaya tutuşur. İpek ise Hekimoğlu'nun haberi olmadan Mehmet Ali ile görüşür ama Hekimoğlu'nun her yerde gözü kulağı olduğundan habersizdir. Kendinden emin bir şekilde Orhan ile girdiği iddia Hekimoğlu'na hayli pahalıya patlar. Hayaletleriyle yaşamaya alışmış İrem ise onu acıtacak bir gerçekle yüzleşir.

HEKİMOĞLU DİZİSİ HAKKINDA

Hekimoğlu, KargaSeven ve OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 17 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, 14 bölüm boyunca senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı ve yerini 15. bölümden itibaren Neşe Şen'e bıraktığı medikal drama ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Amerikan yapımı House M.D. dizisinden uyarlanmıştır. Dizi 25 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan 51. bölümü ile final yaparak sona erdi.

Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen), bir vakıf hastanesinde çalışan bulaşıcı hastalıklar ve nefroloji konusunda uzman ünlü bir doktordur. Departmanında teşhis konulması güç olan hastaları kendi seçtiği kişilerden oluşan ekibiyle birlikte iyileştirir. Doktorları konu alan dizileri takip etmektedir. Hastalarına duygusal olarak mesafeli, anlatılanlara değil bilimsel bulgulara inanan, bulmacaları seven, teşhis ve tedavi söz konusu olduğunda hastane kurallarını ve yasaları umursamaz kişiliği nedeniyle aynı zamanda Tıp Fakültesinden arkadaşı olan hastane yöneticisi İpek'i (Ebru Özkan) ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Onkoloji uzmanı Orhan'ı (Okan Yalabık) zor durumların içerisine sokar. Ekibi oluşturan ve birbirlerinden çok farklı geçmişleri olan Mehmet Ali (Kaan Yıldırım), Zeynep (Damla Colbay) ve Emre (Aytaç Şaşmaz), Hekimoğlu'nun gözüne girebilmek için birbirleriyle yarış içerisindedir.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen)

Orhan Yavuz (Okan Yalabık)

İpek Tekin (Ebru Özkan)

Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım)

Emre Acar (Aytaç Şaşmaz)

Zeynep Can (Damla Colbay)

Alya (Esra Eron)

Muzo (Muhammed Dede)

Aysel (Dilan Serinyel)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.