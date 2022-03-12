Günlük yaşatımızda yemek yerken yada sert maddeler tüketirken solunum yollarımıza takılabiliyor. İşte bu noktada Heimlich Manevrası hayat kurtarıcı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Peki Heimlich Manevrası nedir? Heimlich Manevrası nasıl uygulanır? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich manevrası solunum yollarının tam tıkanması durumunda uygulanabilecek hayat kurtarıcı bir harekettir. Tıkanma sonrasında hızlı müdahelelerin yapılması gereklidir, aksi takdirle nefes alınamaması sonucunda ölüm ile sonuçlanabilir. İşte tam bu noktada Heimlich manevrası hayati bir müdahele çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Gögüs ve karın bölgesine kuvvet uygulanması ile birlikte tıkanmış olan solunum yolları açılıyor.

Kısmi tıkanmada herhangi bir sorun bulunmazken zamanında ve doğru müdahale olmazsa yaşam kurtarılsa bile beyin ve diğer yaşamsal organlara belli bir süre oksijen taşınmaması nedeniyle felç gibi kalıcı bozukluklar görülebilir. Nefes alamama, acı çekerek elleri boyuna götürme, konuşamama ve morarma ‘tam tıkanma' belirtileridir. Bu durumda 'Heimlich Manevrası' yapılır.

HEİMLİCH MANEVRASINI KİM BULMUŞTUR?

Heimlich Manevrası'nın isim babası ABD'li doktor Henry Heimlich'tir. Heimlich 1974 yılında bulduğu bu ilk yardım yöntemi ile birçok kişinin hayatını kurtarmıştır. Literatürde de bu müdahelenin yer alması ile birçok kişiye yayılmış ve belkide milyonlarca insanın hayatı Heimlich Manevrası ile kurtulmuştur.

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL UYGULANIR?

Heimlich Manevrası bilinci açık olduğu bilinen kişilere şöyle yapılır;

• Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.

• Hastanın yanında veya arkasında durulur.

• Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır.

• Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına (kürek kemikleri arasına) süpürür tarzda vurulur.

• Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur.

• Tıkanıklık açılmadıysa Heimlich Manevrası yapılır.

• Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır.

• Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.

• Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

• Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.

• Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur.

• Bu işlemler 5'er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır.

• Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır.

• Tıbbi yardım istenir. .