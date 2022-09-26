Hedis Necefi kimdir? Hedis Necefi neden öldürüldü? İran'da protestolarda genç kız Hedis Necefi kurşunlanarak öldürüldü! İran'da geçtiğimiz günlerde başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Resmi rakamlara göre 40'ın üzerinde kişi protestolarda hayatını kaybetti. Son olarak protestolara hazırlanış şekli ile ülkede gündem olan Hedis Necefi'nin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Hedis Necefi kimdir? Hedis Necefi neden öldürüldü? İran'da protestolarda genç kız Hedis Necefi kurşunlanarak öldürüldü! İran'da geçtiğimiz günlerde başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Resmi rakamlara göre 40'ın üzerinde kişi protestolarda hayatını kaybetti. Son olarak protestolara hazırlanış şekli ile ülkede gündem olan Hedis Necefi'nin de hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'da halkın rejime karşı başlattığı protesto ülkenin her alanında yayılarak devam ediyor. İran'da "hicap kurallarına uymadığı" erekçesiyle gözaltına alındıktında sonra gözaltında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü ülkeyi karıştırdı. Ülkede gösteriler giderek yayılıyor. Günler geçmesine rağmen göstericilerin öfkesi henüz dinmiş değil.

Hedis Necefi kimdir?

İran'ın Kerec kentinde de gösteriler devam ediyor. 20 yaşındaki Hedis Necefi'nin güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybettiği açıkladı.

Hedis Necefi İran'da gösterilere katılan genç bir kızdı. 20 yaşında olan Hedis Necefi göserilere hazırlanırken saçlarını toplamasıyla sosyal medayda gündem olmuştu.

21 Eylül'deki gösteriler sırasında Kerec ilçesinde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 20 yaşındaki Hedis Necefi, hayatını kaybetti.

Gösterilerde ön saflarda olan Hedis Necefi'nin ölümünü kıs kardeşi de doğruladı

Öte yandan, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Hadis Necefi olduğu ileri sürülen kişinin saçlarını bağlayarak eyleme katılmaya hazırlandığı görülüyor.

İran'da gösteriler neden başladı?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrası başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılmıştı.