Hedefim Sensin oyuncuları kimler? Hedefim Sensin Leyla kim? Hedefim Sensin filminde Leyla'yı hangi oyuncu oynuyor? Ünlü komedyen Ata Demirer'in başrolünde olduğu Hedefim Sensin filmi beyaz perdenin ardından televizyonlarda da gösterilmeye başlandı. Filmin oyuncu kadrosu merak edilirken filmde Leyla karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu internette araştırılıyor.

Hedefim Sensin oyuncuları kimler? Hedefim Sensin Leyla kim? Hedefim Sensin filminde Leyla'yı hangi oyuncu oynuyor? Ünlü komedyen Ata Demirer'in başrolünde olduğu Hedefim Sensin filmi beyaz perdenin ardından televizyonlarda da gösterilmeye başlandı. Filmin oyuncu kadrosu merak edilirken filmde Leyla karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu internette araştırılıyor.

Hedefim Sensin Leyla kim?

Hedefim Sensin filminde Leyla karakterini genç oyuncu Gonca Vuslateri oynamaktadır. Gonca Vuslateri pek çok dizide ve filmde rol almıştır.

Gonca Vuslateri kimdir?

Nazlı Gonca Vuslateri 2 Eylül 1986 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Aslen Sakarya, Hendek'lidir. Ailesi Çerkes, Abhaz, Gürcü ve Arap kökenlidir. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'de annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. DOT Tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisi olmuştur.

Hedefim Sensin film konusu

Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

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