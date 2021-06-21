Hedef Beyt Hotel Resort & Spa özellikleri neler? İzmir'in tarihi semti Selçuk'ta bulunan Hedef Beyt Hotel Resort & Spa özellikleri ile ziyaretçilerine huzurlu ve keyifli bir tatil vadediyor. Yeşil ile mavinin eşsiz tonlarının tadını çıkarmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat olan Hedef Beyt Hotel Resort müşterilerine 'aile tatili' fırsatı sunuyor. Egenin eşsiz plajı Pamucak Sahili'nde denizin keyfini çıkarırken bir yandan da Spa ile rahatlayabilirsiniz. Hedef Beyt Hotel Resort & Spa yaşam tarzınızdan ödün vermeden, alışkanlıklarınızı ve konforunuzu tatilde de sürdürebileceğiniz, unutulmazanılar yaşayacağınız bir tatil imkanı sunuyor. İşte Hedef Beyt Hotel Resort & Spa özellikleri ve oda fiyatları...

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa özellikleri neler? İzmir'in tarihi semti Selçuk'ta bulunan Hedef Beyt Hotel Resort & Spa özellikleri ile ziyaretçilerine huzurlu ve keyifli bir tatil vadediyor. Yeşil ile mavinin eşsiz tonlarının tadını çıkarmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat olan Hedef Beyt Hotel Resort müşterilerine "aile tatili" fırsatı sunuyor. Egenin eşsiz plajı Pamucak Sahili'nde denizin keyfini çıkarırken bir yandan da Spa ile rahatlayabilirsiniz. Hedef Beyt Hotel Resort & Spa yaşam tarzınızdan ödün vermeden, alışkanlıklarınızı ve konforunuzu tatilde de sürdürebileceğiniz, unutulmaz

anılar yaşayacağınız bir tatil imkanı sunuyor. İşte Hedef Beyt Hotel Resort & Spa özellikleri ve oda fiyatları...

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa, misafirlerine yeşil ile mavinin tonlarını doyasıya yaşayacağınız mekanların başında geliyor. Hedef Beyt Hotel Resort & Spa İzmir'in Selçuk ilçesi ile Kuşadası arasında yer alan Pamucak Sahili'nde güneşin sıcaklığına ve Ege'nin berrak sularına sizleri davet ediyor. Yaşam tarzınızdan ödün vermeden, alışkanlıklarınızı ve konforunuzu tatilde de sürdürebileceğiniz, unutulmaz anılar yaşayacağınız bir tatil imkanı sunuyor.

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa özellikleri neler?

Hedef Beyt Hotel ile yeşil ile mavinin eşsiz tonunu aile tatili keyfi ile doyasıya yaşayabilirsiniz. Güler yüzlü personeli ve alışılmışın dışında hizmet ile konaklamaya gelenlere "aile tatili" fırsatını sunan Hedef Beyt Hotel Resort ile Ege Denizi'nin ince kumlu plajı Pamucak Sahili'nde deniz ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Tesiste öne çıkan özellikler;

* Balayı Konsepti

* Kum Plaj

* Çocuk Dostu

* Spa Merkezi

* Aile Oteli

”Sakin, Huzurlu, Kaliteli Tatil”

”Sakin, Huzurlu, Kaliteli Tatil” sloganıyla yola çıkan Hedef Beyt Hotel tecrübeli ekibi ve personeliyle, tüm aile bireylerine hitap eden hizmet ve aktiviteler, gece ve gündüz animasyon gösterileri, çeşitli mutfaklardan lezzetli yemekleriyle Ege Denizi'nin ince kumlu plajı Pamucak Sahili'nde deniz ve güneşin tadını çıkarma fırsatını sunuyor. Hedef Beyt Hotel, yeşille mavinin eşsiz bir uyumuna tanıklık edeceğiniz, özlediğiniz tatili doyasıya yaşayacağınız bir mekan olarak kapılarını sizler için açıyor.

Düş ile gerçeğin birbirine girdiği mekan

Yeşille mavinin eşsiz bir uyumuna tanıklık edeceğiniz özlediğiniz tatili doyasıya yaşayacağınız düş ile gerçeğin birbirine girdiği bir mekan Hedef Beyt Hotel Resort & Spa... Hedef Beyt Hotel Resort & Spa, pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapan Selçuk ve Kuşadası arasında Pamucak Sahili'nde güneşin sıcaklığına ve Ege'nin berrak sularına sizleri davet ediyor. Yaşam tarzınızdan ödün vermeden, alışkanlıklarınızı ve konforunuzu tatilde de sürdürebileceğiniz, unutulmaz anılar yaşayacağınız bir tatil imkanı sunuyor.

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa Bilgi ve Rezervasyon:

Telefon : +90 544 830 50 30

Telefon : +90 232 893 10 84

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.