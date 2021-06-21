Hedef Beyt Hotel oda fiyatları ne kadar? İzmir'in tarihi dokusu ile meşhur kenti Selçuk'ta bulunan Hedef Beyt Hotel Resort & Spa'nın oda fiyatları ne kadar? Müşterilerine 'aile tatili' fırsatı sunan Hedef Beyt Hotel mavi ile yeşilin tonlarını eşsiz güzellikteki plajları ile yaşamak isteyenleri ağırlamaya hazırlanıyor. Hedef Beyt Hotel yaşam tarzınızdan ödün vermeden, alışkanlıklarınızı ve konforunuzu tatilde de sürdürebileceğiniz, unutulmaz anılar yaşayacağınız bir tatil imkanı sunuyor. İşte Hedef Beyt Hotel 2021 fiyatları ve Hedef Beyt Hotel özellikleri...

Hedef Beyt Hotel oda fiyatları ne kadar? İzmir'in tarihi dokusu ile meşhur kenti Selçuk'ta bulunan Hedef Beyt Hotel Resort & Spa'nın oda fiyatları ne kadar? Müşterilerine "aile tatili" fırsatı sunan Hedef Beyt Hotel mavi ile yeşilin tonlarını eşsiz güzellikteki plajları ile yaşamak isteyenleri ağırlamaya hazırlanıyor. Hedef Beyt Hotel yaşam tarzınızdan ödün vermeden, alışkanlıklarınızı ve konforunuzu tatilde de sürdürebileceğiniz, unutulmaz anılar yaşayacağınız bir tatil imkanı sunuyor. İşte Hedef Beyt Hotel 2021 fiyatları ve Hedef Beyt Hotel özellikleri...

Yaşam tarzınızdan ödün vermeden, alışkanlıklarınızı ve konforunuzu tatilde de sürdürebileceğiniz, unutulmaz anılar yaşayacağınız bir tatil imkanı sunuyor. Güler yüzlü personeli ve alışılmışın dışında hizmet ile konaklamaya gelenlere "aile tatili" fırsatını sunan Hedef Beyt Hotel Resort ile Ege Denizi'nin ince kumlu plajı Pamucak Sahili'nde deniz ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Hedef Beyt Hotel Resort & Spa İzmir'in Selçuk ilçesi ile Kuşadası arasında yer alan Pamucak Sahili'nde güneşin sıcaklığına ve Ege'nin berrak sularına sizleri davet ediyor. Tesiste öne çıkan özellikler;

Havuz

Plaj

Spa

Spor Salonu

Wifi

Otopark

Oda Servisi

Güvenlik

Bahçe

Sinema

Animasyon

Deniz kıyısı

Deniz manzaralı

Yiyecek & İçecek

Pastahane

Lobby Bar

Snack Bar

Allacarte Restaurant

Açık Büfe Restaurant

Beach Bar

Hedef Beyt Hotel oda fiyatları

Büyük Oda

Yetişkin : 2 Çocuk : 0

1197,00 TL

Connection Aile Odası

Yetişkin : 2 Çocuk : 0

1516,20 TL

Deniz Manzaralı Oda

Yetişkin : 2 Çocuk : 0

838,00 TL

Manzarasız Oda

Yetişkin : 2 Çocuk : 0

758,00 TL

Standart Oda

Yetişkin : 2 Çocuk : 0

798,00 TL

Güncel oda ve fiyat bilgisi için +90 544 830 50 30 +90 232 893 10 84 numaralı telefonlardan iletişime gieçmenizi öneriyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.