Hedef Beyt Hotel nerede? Hedef Beyt Hotel Resort & Spa fırsatları neler?

Hedef Beyt Hotel nerede? Hedef Beyt Hotel fırsatları neler? Hedef Beyt Hotel ile yeşil ile mavinin eşsiz tonunu aile tatili keyfi ile doyasıya yaşayabilirsiniz. Hedef Grup bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Beyt Hotel 2006 yılında İzmir Selçuk’ta hizmet vermektedir. Güler yüzlü personeli ve alışılmışın dışında hizmet ile konaklamaya gelenlere 'aile tatili' fırsatını sunan Hedef Beyt Hotel Resort ile Ege Denizi’nin ince kumlu plajı Pamucak Sahili’nde deniz ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

Hedef Beyt Hotel nerede? Hedef Beyt Hotel fırsatları neler? Hedef Beyt Hotel ile yeşil ile mavinin eşsiz tonunu aile tatili keyfi ile doyasıya yaşayabilirsiniz. Hedef Grup bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Beyt Hotel 2006 yılında İzmir Selçuk'ta hizmet vermektedir. Güler yüzlü personeli ve alışılmışın dışında hizmet ile konaklamaya gelenlere "aile tatili" fırsatını sunan Hedef Beyt Hotel Resort ile Ege Denizi'nin ince kumlu plajı Pamucak Sahili'nde deniz ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

Hedef Beyt Hotel nerede?

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa 2006 yılında İzmir Selçuk'ta Hedef Beyt Hotel olarak hizmet vermeye başlamıştır. Otele ulaşım oldukça kolaydır. Türkiye'nin her kesiminden gelen ziyaretçiler İzmir Selçuk'ta hem doğanın hem de tarihi dokunun tadını çıkarabilir. Hedef Beyt Hotel Resort 1996 yılından beri turizm sektörü içinde bulunan ekip ile, Hedef Grup bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa Bilgi ve Rezervasyon:

Telefon : +90 544 830 50 30

Telefon : +90 232 893 10 84

”Sakin, Huzurlu, Kaliteli Tatil”

”Sakin, Huzurlu, Kaliteli Tatil” sloganıyla yola çıkan Hedef Beyt Hotel tecrübeli ekibi ve personeliyle, tüm aile bireylerine hitap eden hizmet ve aktiviteler, gece ve gündüz animasyon gösterileri, çeşitli mutfaklardan lezzetli yemekleriyle Ege Denizi'nin ince kumlu plajı Pamucak Sahili'nde deniz ve güneşin tadını çıkarma fırsatını sunuyor. Hedef Beyt Hotel, yeşille mavinin eşsiz bir uyumuna tanıklık edeceğiniz, özlediğiniz tatili doyasıya yaşayacağınız bir mekan olarak kapılarını sizler için açıyor.

Düş ile gerçeğin birbirine girdiği mekan

Yeşille mavinin eşsiz bir uyumuna tanıklık edeceğiniz özlediğiniz tatili doyasıya yaşayacağınız düş ile gerçeğin birbirine girdiği bir mekan Hedef Beyt Hotel Resort & Spa... Hedef Beyt Hotel Resort & Spa, pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapan Selçuk ve Kuşadası arasında Pamucak Sahili'nde güneşin sıcaklığına ve Ege'nin berrak sularına sizleri davet ediyor. Yaşam tarzınızdan ödün vermeden, alışkanlıklarınızı ve konforunuzu tatilde de sürdürebileceğiniz, unutulmaz anılar yaşayacağınız bir tatil imkanı sunuyor.

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa fırsatları:

LOBİ

Otelimize girdiğiniz andan itibaren özel olarak dekore edilen lobide kaliteli ve seçkin bir tatil anlayışının sizi beklediğini fark edecek, bu huzurlu mekanda dinlendirici fon müziği eşliğinde sevdiklerinizle birlikte içeceğinizi yudumlarken rahatladığınızı ve yorgunluğunuzun kalmadığını hissedeceksiniz.

ODALAR

Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel olarak düzenlenen konforlu odalarımızın rahatlığını hissedecek, her sabah yemyeşil doğal bir ortamda, nefis doğa kokusu ve kuş sesleri eşliğinde uyanmanın verdiği hazzı duyacaksınız.

RESTORAN

Profesyonel mutfak ekibimizin hazırladığı özel menülerle, Türk ve dünya mutfaklarından seçilmiş yemekleri ve Ege'nin eşsiz yöresel lezzetlerini de tadabileceğiniz restoranlarımızda damak tadınızdan ödün vermeden doyasıya bir tatilin farkını yaşayacaksınız

BAYANLAR VE ERKEKLERE ÖZEL AÇIK AHAVUZ

Tesiste bayanlar ve erkeklere özel havuzlar bulunmaktadır. Havuzlarda şezlonglar, çim güneşlenme alanları ve animasyon ekibi eşliğinde değişik aktivite ve hizmetler sizleri bekliyor.

TARİHİ MEKANLAR

Otelimizdeki konaklamanız süresince Selçuk ve Kuşadası'nda bulunan Efes Antik Kenti, Meryemana Evi, İsa Bey Camii, Selçuk Kalesi, Tarihi Şirince köyü, Artemis Tapınağı, Maket köy, Davutlar Milli Parkı, Yedi Uyuyanlar gibi tarihi ve turistik mekanları görme imkanı yakalayacaksınız

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.