Hedef Beyt Hotel ile 'aile tatili' keyfini doyasıya yaşayın
İzmir'in Selçuk ilçesi ile Kuşadası arasında yer alan Hedef Beyt Hotel korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini ağırlamaya başladı. Huzurlu ve 'aile tatili' konseptinde tatil yapmayı amaçlayanlar için iyi bir seçenek olan Hedef Beyt Hotel 12 kilometrelik eşsiz kumsalı ile de tatilcilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Özellikle korona virüs pandemisi döneminde iyi bir tatil yapmak isteyenlerin tercihi olan Hedef Beyt Hotel salgına karşı aldığı tedbirler ile misafirlerine güven veriyor. İşte Hedef Beyt Hotel hakkında detaylar...
İzmir'in Selçuk ilçesi ile Kuşadası arasında yer alan Hedef Beyt Hotel korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini ağırlamaya başladı. Huzurlu ve 'aile tatili' konseptinde tatil yapmayı amaçlayanlar için iyi bir seçenek olan Hedef Beyt Hotel 12 kilometrelik eşsiz kumsalı ile de tatilcilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Özellikle korona virüs pandemisi döneminde iyi bir tatil yapmak isteyenlerin tercihi olan Hedef Beyt Hotel salgına karşı aldığı tedbirler ile misafirlerine güven veriyor. İşte Hedef Beyt Hotel hakkında detaylar...
Hedef Beyt Hotel 2006 yılından bu yana İzmir Selçuk'ta hizmet vermektedir. Hedef Beyt Hotel Selçuk ile Kuşadası arasında eşsiz doğal güzellikleri ile bilinen bir konumda yer alıyor. Yeşil ile mavinin tüm tonlarını doyasıya yaşamanızı sağlayacak olan Hedef Beyt Hotel'e ulaşım çok kolaydır. Hedef Beyt Hotel Türkiye'nin her kesiminden ağırladığı misafirlerine aile tatili keyfi sunmaktadır. Hedef Beyt Hotel Resort ile Ege Denizi'nin ince kumlu plajı Pamucak Sahili'nde deniz ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.
”Sakin, Huzurlu, Kaliteli Tatil”
”Sakin, Huzurlu, Kaliteli Tatil” sloganıyla yola çıkan Hedef Beyt Hotel tecrübeli ekibi ve personeliyle, tüm aile bireylerine hitap eden hizmet ve aktiviteler, gece ve gündüz animasyon gösterileri, çeşitli mutfaklardan lezzetli yemekleriyle Ege Denizi'nin ince kumlu plajı Pamucak Sahili'nde deniz ve güneşin tadını çıkarma fırsatını sunuyor. Hedef Beyt Hotel, yeşille mavinin eşsiz bir uyumuna tanıklık edeceğiniz, özlediğiniz tatili doyasıya yaşayacağınız bir mekan olarak kapılarını sizler için açıyor.
Hedef Beyt Hotel Resort & Spa Bilgi ve Rezervasyon:
Telefon : +90 544 830 50 30
Telefon : +90 232 893 10 84
Hedef Beyt Hotel Ege'nin berrak sularına davet ediyor
Yeşille mavinin eşsiz bir uyumuna tanıklık edeceğiniz özlediğiniz tatili doyasıya yaşayacağınız düş ile gerçeğin birbirine girdiği bir mekan Hedef Beyt Hotel Resort & Spa... Hedef Beyt Hotel Resort & Spa, pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapan Selçuk ve Kuşadası arasında Pamucak Sahili'nde güneşin sıcaklığına ve Ege'nin berrak sularına sizleri davet ediyor. Yaşam tarzınızdan ödün vermeden, alışkanlıklarınızı ve konforunuzu tatilde de sürdürebileceğiniz, unutulmaz anılar yaşayacağınız bir tatil imkanı sunuyor.
Hedef Beyt Hotel Resort & Spa öne çıkan özellikleri;
Havuz
Plaj
Spa
Spor Salonu
Wifi
Otopark
Oda Servisi
Güvenlik
Bahçe
Sinema
Animasyon
Deniz kıyısı
Deniz manzaralı
Yiyecek & İçecek
Pastahane
Lobby Bar
Snack Bar
Allacarte Restaurant
Açık Büfe Restaurant
Beach Bar
Hedef Beyt Hotel oda fiyatları
Büyük Oda
Yetişkin : 2 Çocuk : 0
1197,00 TL
Connection Aile Odası
Yetişkin : 2 Çocuk : 0
1516,20 TL
Deniz Manzaralı Oda
Yetişkin : 2 Çocuk : 0
838,00 TL
Manzarasız Oda
Yetişkin : 2 Çocuk : 0
758,00 TL
Standart Oda
Yetişkin : 2 Çocuk : 0
798,00 TL
Güncel oda ve fiyat bilgisi için +90 544 830 50 30 +90 232 893 10 84 numaralı telefonlardan iletişime gieçmenizi öneriyoruz.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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