Hedef Beyt Hotel ile 'aile tatili' keyfini doyasıya yaşayın

İzmir'in Selçuk ilçesi ile Kuşadası arasında yer alan Hedef Beyt Hotel korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini ağırlamaya başladı. Huzurlu ve 'aile tatili' konseptinde tatil yapmayı amaçlayanlar için iyi bir seçenek olan Hedef Beyt Hotel 12 kilometrelik eşsiz kumsalı ile de tatilcilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Özellikle korona virüs pandemisi döneminde iyi bir tatil yapmak isteyenlerin tercihi olan Hedef Beyt Hotel salgına karşı aldığı tedbirler ile misafirlerine güven veriyor. İşte Hedef Beyt Hotel hakkında detaylar...

İzmir'in Selçuk ilçesi ile Kuşadası arasında yer alan Hedef Beyt Hotel korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini ağırlamaya başladı. Huzurlu ve 'aile tatili' konseptinde tatil yapmayı amaçlayanlar için iyi bir seçenek olan Hedef Beyt Hotel 12 kilometrelik eşsiz kumsalı ile de tatilcilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Özellikle korona virüs pandemisi döneminde iyi bir tatil yapmak isteyenlerin tercihi olan Hedef Beyt Hotel salgına karşı aldığı tedbirler ile misafirlerine güven veriyor. İşte Hedef Beyt Hotel hakkında detaylar...

Hedef Beyt Hotel 2006 yılından bu yana İzmir Selçuk'ta hizmet vermektedir. Hedef Beyt Hotel Selçuk ile Kuşadası arasında eşsiz doğal güzellikleri ile bilinen bir konumda yer alıyor. Yeşil ile mavinin tüm tonlarını doyasıya yaşamanızı sağlayacak olan Hedef Beyt Hotel'e ulaşım çok kolaydır. Hedef Beyt Hotel Türkiye'nin her kesiminden ağırladığı misafirlerine aile tatili keyfi sunmaktadır. Hedef Beyt Hotel Resort ile Ege Denizi'nin ince kumlu plajı Pamucak Sahili'nde deniz ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

”Sakin, Huzurlu, Kaliteli Tatil”

”Sakin, Huzurlu, Kaliteli Tatil” sloganıyla yola çıkan Hedef Beyt Hotel tecrübeli ekibi ve personeliyle, tüm aile bireylerine hitap eden hizmet ve aktiviteler, gece ve gündüz animasyon gösterileri, çeşitli mutfaklardan lezzetli yemekleriyle Ege Denizi'nin ince kumlu plajı Pamucak Sahili'nde deniz ve güneşin tadını çıkarma fırsatını sunuyor. Hedef Beyt Hotel, yeşille mavinin eşsiz bir uyumuna tanıklık edeceğiniz, özlediğiniz tatili doyasıya yaşayacağınız bir mekan olarak kapılarını sizler için açıyor.

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa Bilgi ve Rezervasyon:

Telefon : +90 544 830 50 30

Telefon : +90 232 893 10 84

Hedef Beyt Hotel Ege'nin berrak sularına davet ediyor

Yeşille mavinin eşsiz bir uyumuna tanıklık edeceğiniz özlediğiniz tatili doyasıya yaşayacağınız düş ile gerçeğin birbirine girdiği bir mekan Hedef Beyt Hotel Resort & Spa... Hedef Beyt Hotel Resort & Spa, pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapan Selçuk ve Kuşadası arasında Pamucak Sahili'nde güneşin sıcaklığına ve Ege'nin berrak sularına sizleri davet ediyor. Yaşam tarzınızdan ödün vermeden, alışkanlıklarınızı ve konforunuzu tatilde de sürdürebileceğiniz, unutulmaz anılar yaşayacağınız bir tatil imkanı sunuyor.

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa öne çıkan özellikleri;

Havuz

Plaj

Spa

Spor Salonu

Wifi

Otopark

Oda Servisi

Güvenlik

Bahçe

Sinema

Animasyon

Deniz kıyısı

Deniz manzaralı

Yiyecek & İçecek

Pastahane

Lobby Bar

Snack Bar

Allacarte Restaurant

Açık Büfe Restaurant

Beach Bar

Hedef Beyt Hotel oda fiyatları

Büyük Oda

Yetişkin : 2 Çocuk : 0

1197,00 TL

Connection Aile Odası

Yetişkin : 2 Çocuk : 0

1516,20 TL

Deniz Manzaralı Oda

Yetişkin : 2 Çocuk : 0

838,00 TL

Manzarasız Oda

Yetişkin : 2 Çocuk : 0

758,00 TL

Standart Oda

Yetişkin : 2 Çocuk : 0

798,00 TL

Güncel oda ve fiyat bilgisi için +90 544 830 50 30 +90 232 893 10 84 numaralı telefonlardan iletişime gieçmenizi öneriyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.