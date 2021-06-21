Hedef Beyt Hotel alkollü mü? Hotel Beyt Hotel'de içki servisi var mı? Yaz aylarının da gelmesiyle tatil planları masaya yatırılmaya başlandı. Muhafazakar aileler tatil planlarını yaparken otelde içki servisi yapılıp yapılmadığına dikkat ediyor. İzmir'in Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan yeşil ile mavinin eşsiz tonlarını ziyaretçilerine yaşatmayı hedefleyen Hedef Beyt Hotel'de alkol servisi yapılmaz. Hedef Beyt Hotel'de alkole izin verilmez.

Hedef Beyt Hotel alkollü mü? Yaz aylarının da gelmesiyle tatil planları masaya yatırılmaya başlandı. Muhafazakar aileler tatil planlarını yaparken otelde içki servisi yapılıp yapılmadığına dikkat ediyor. İzmir'in Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan yeşil ile mavinin eşsiz tonlarını ziyaretçilerine yaşatmayı hedefleyen Hedef Beyt Hotel'de alkol servisi yapılmaz. Hedef Beyt Hotel'de alkole izin verilmez.

Hedef Beyt Hotel alkollü mü?

12 kilometrelik Pamucak sahili ile ziyaretçilerine eşsiz bir tatil fırsatı sunan Hedef Beyt Hotel'de alkole izin verilmez. 4 yıldızlı olan Hedef Beyt Hotel ziyaretçilerine yeşil ile mavinin eşsiz güzelliklerini tatırmak için korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamladı.

Hedef Beyt Hotel nerede?

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa 2006 yılında İzmir Selçuk'ta Hedef Beyt Hotel olarak hizmet vermeye başlamıştır. Otele ulaşım oldukça kolaydır. Türkiye'nin her kesiminden gelen ziyaretçiler İzmir Selçuk'ta hem doğanın hem de tarihi dokunun tadını çıkarabilir. Hedef Beyt Hotel Resort 1996 yılından beri turizm sektörü içinde bulunan ekip ile, Hedef Grup bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa Bilgi ve Rezervasyon:

Telefon : +90 544 830 50 30

Telefon : +90 232 893 10 84

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa özellikleri;

Otelde alkole izin verilmez

Konfor özellikleri

Klima

Terlik

Sunulan hizmetler

Ayrı oturma alanı

Dinlenme

Özel banyo

Sadece duş

Ücretsiz banyo/kozmetik ürünleri

Saç kurutma makinesi

Eğlence

LCD televizyon

Uydu kanalları

İnternet bağlantısı

Masa

Ücretsiz kablosuz internet

Telefon

Yemek ve içecek

Buzdolabı

Ücretsiz şişe su

Diğer hizmetler

Günlük kat hizmeti

Odada emanet kasası

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