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TIMETURK / GENEL / HDP Marmaris ilçe örgüt binasına silahlı saldırıda 4 gözaltı

HDP Marmaris ilçe örgüt binasına silahlı saldırıda 4 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili 4 zanlı daha yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

3 Saat Önce
2021-07-17 14:28:33
HDP Marmaris ilçe örgüt binasına silahlı saldırıda 4 gözaltı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili 4 zanlı daha yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan Adnan Temel D. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 zanlıyı gözaltına aldı. İstanbul'da yakalanan, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen ve FETÖ bağlantıları tespit edilen Ensar A. da Muğla'ya getirildi. Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 Temmuz'da HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alınmıştı. HDP ilçe binasının camını kırdığı gerekçesiyle 2018'de de "mala zarar verme" suçundan hakkında işlem yapılan Adnan Temel D'nin, saldırıdan bir saat önce Ensar A. ile telefon görüşmesi yaptığı belirlenmişti.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ensar A'yı 15 Temmuz'da gözaltına almıştı.

Şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığından ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün mahrem imamları ile çok sayıda ankesör telefon görüşmesinin bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

Ensar A'nın erkek kardeşinin, FETÖ'nün kapatılan okullarında eğitim gördüğü ve Türk vatandaşlığından çıktığı, yine akrabaları arasında FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının olduğu ve FETÖ üyesi kişilerin bulunduğu öğrenilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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