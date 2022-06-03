HDP'li üç il başkanına gözaltı kararı
Tekirdağ merkezli 10 ilde Yapılan PKK/KCK soruşturması kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Aralarında İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanları da var.
2022-06-03 10:37:39
Tekirdağ merkezli 10 ilde Yapılan PKK/KCK soruşturması kapsamında 40'dan fazla kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanları da var.
İstanbul'da bulunan Halkların Demokratik Kongresi genel merkezi de operasyon kapsamında aranıyor.
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