HDP'li Semra Güzel tutuklandı

PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışmasıyla, "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Buradaki ifadesinde Güzel, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben bu yargılama sürecini tamamen siyasi bir süreç olarak değerlendiriyorum. Bir kısım fotoğraflarında içinde bulunduğu gizli tanık beyanları ile içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin olarak bir tek ben yargılanmıyorum. Diğer yargılananlar tutuksuz yargılanmaktadırlar. Bugün benim üzerimden yargılanan HDP'dir. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum. Beraat ile sonuçlanan birçok emsal kararlar olmasına rağmen benim dosyam tutuklanmaya sevk olarak huzura gönderilmiştir. Serbest bırakılmamı istiyorum" dedi.

Adliyeden Ankara Sulh Ceza Hakimliğine bağlanan Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye önünde açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Semra Güzel'in tutuklu yargılanmaması gerektiğini ve iki fezleke için dokunulmazlığının kaldırıldığını öne sürdü.

Semra Güzel'in suç işlemediğini bildiklerini savunan Oluç, Güzel'le dayanışmayı ve desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Oluç, şunları söyledi:

“Diyarbakır vekilimiz Semra Güzel'i gördük. Avukatları kendisiyle beraber sorguya da girdiler. Son derece iyi, morali yerinde. Vekilimizin aslında tutuklu yargılanmaması gerekirdi. Şu anda vekilliği düşmemiş olan, sadece iki dosya için, iki fezleke için dokunulmazlığı kaldırılmış olan vekilimize yönelik bu davranış asla kabul edilemez. Onunla dayanışmamızı, ona olan her türlü desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."

GÜZEL'İN TUTUKLANMASINA İLİŞKİN HAKİMLİK KARARINA ULAŞILDI

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in tutuklanmasına ilişkin hakimlik kararında, "şüphelinin tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve bu karara istinaden ifadesinin alınmış olmasıyla, eylemin sabit görülmesi halinde alması muhtemel ceza miktarı da dikkate alındığında kaçma şüphesi bulunduğu anlaşıldığından tutuklamanın ölçülü olduğu" belirtildi. .