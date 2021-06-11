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HDP’li iki yönetici hakkında hapis istemi

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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11.06.2021 14:45:36
HDP’li iki yönetici hakkında hapis istemi

HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sanıklar, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacaklar.

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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