HDP’li iki yönetici hakkında hapis istemi

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.