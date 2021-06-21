HDP kapatıldı mı? HDP kapatılacak mı? İddianame kabul edildikten sonra ne olacak?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin kabul edilmesine karar verdi. Peki HDP kapatıldı mı? HDP kapatılacak mı? İddianamenin kabul edilmesi HDP'nin kapatıldığı anlamını taşımıyor. Peki bundan sonra ne olacak? AYM HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk görüşmeyi yaptı ve iddianameyi kabul etti. İddianame kabul edildikten sonra ne olacak? HDP kapatılacak mı? İşte HDP'ye açılan kapatma davasında bundan sonra yaşanacak süreç...

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin kabul edilmesine karar verdi. Peki HDP kapatıldı mı? HDP kapatılacak mı? İddianamenin kabul edilmesi HDP'nin kapatıldığı anlamını taşımıyor. Peki bundan sonra ne olacak? AYM HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk görüşmeyi yaptı ve iddianameyi kabul etti. İddianame kabul edildikten sonra ne olacak? HDP kapatılacak mı? İşte HDP'ye açılan kapatma davasında bundan sonra yaşanacak süreç...

Geçtiğimiz günlerde HDP'nin kapatılmasına ilişkin dava açılmıştı. Yüksek Mahkemenin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak AYM'ye gönderilmişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini yaptı. Mahkeme kapatma iddiannamesini kabul etti. Peki bundan sonra süreç nasıl olacak?

HDP kapatıldı mı? HDP kapatılacak mı?

Kabul edilmesi halinde iddianame, ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.