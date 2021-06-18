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HDP kapatılacak mı? HDP kapatılıyor mu?
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HDP kapatılacak mı? HDP kapatılıyor mu?

HDP kapatılacak mı? HDP kapatılıyor mu? Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin ilk incelemesini tamamladı. İddianamenin kabulünü talep etti. Peki bundan sonra ne olacak?

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18.06.2021 11:09:27
HDP kapatılacak mı? HDP kapatılıyor mu?

HDP kapatılacak mı? HDP kapatılıyor mu? Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin ilk incelemesini tamamladı. İddianamenin kabulünü talep etti. Peki bundan sonra ne olacak? 

Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, HDP iddianamesine ilişkin ön inceleme raporunu tamamladı. Rapor, mahkeme üyelerine dağıtıldı. AYM raportörü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın temelli kapatılmasına dair iddianamesinin kabulünü istedi.

Kabulüne karar verilmesi halinde iddianame HDP'ye gönderilerek

Sonrasında kabulüne karar verilmesi halinde iddianame ve ekleri HDP'ye gönderilerek, usul ve esasa ilişkin savunmaları alınacak.

HDP'nin yasal süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Bu sürenin uzatılması için yapılabilecek başvuruyu Anayasa Mahkemesi karara bağlayacak.

Ön savunmanın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş HDP'ye gönderilecek. Daha sonra belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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