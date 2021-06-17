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  • HDP İl Başkanlığı'nda bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

HDP İl Başkanlığı'nda bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan yakalandı.

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17.06.2021 12:53:26
HDP İl Başkanlığı'nda bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan yakalandı.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı. İl başkanlığının camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan kişi, polislerce gözaltına alındı.

İş merkezinin etrafını güvenlik kordonuyla çevreleyen ve il başkanlığında inceleme yapan polis ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, daha önce sağlık çalışanı olan ve görevinden istifa eden O.G'nin, saat 11.00 sıralarında HDP İl Başkanlığına geldiği, parti çalışanı D.P'yi tabanca ile ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

Şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

HDP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada da bir süredir partilerinin hedef gösterildiği iddia edilerek, bunun sonucunda İzmir İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırıda bulunulduğu ve bir parti çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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