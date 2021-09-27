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HDP 11 maddelik deklarasyon | HDP'nin 11 maddelik deklarasyonunda hangi şartlar var?

HDP 11 maddelik deklarasyon? HDP'nin 11 maddelik deklarasyonunda hangi şartlar var? 2023 seçimine yaklaşırken HDP'den ittifak açıklaması geldi. HDP tarafından yapılan açıklamada 'Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımız yok.' ifadelerine yer verildi.

1 Saat Önce
2021-09-27 14:18:18
HDP 11 maddelik deklarasyon | HDP'nin 11 maddelik deklarasyonunda hangi şartlar var?

HDP 11 maddelik deklarasyon? HDP'nin 11 maddelik deklarasyonunda hangi şartlar var? 2023 seçimine yaklaşırken HDP'den ittifak açıklaması geldi. HDP tarafından yapılan açıklamada "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımız yok." ifadelerine yer verildi. 

HDP 11 maddelik bir deklarasyon metni yayınladı. HDP ittifak için şartlarını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz" dedi.

HDP 11 maddelik deklarasyon

HDP'nin sunduğu 11 maddelik deklarasyonda, güçlü demokrasi vurgusu yapılırken Türkiye'nin çözmesi gereken en köklü sorununun Kürt sorunu olduğu belirtildi. 

HDP'nin paylaştığı deklarasyonda yer alan başlıklar ise şöyle;

Güçlü demokrasi, tarafsız ve bağımsız yargı, kayyım rejimi değil halk iradesi, Kürt sorununda demokratik çözüm, barışçı dış politika, kadına özgürlük ve eşitlik, ekonomide adalet, kamu yönetiminde liyakat, doğaya saygı, gençler için özgür yaşam, demokratik anayasa.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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