Hazırladığınız kekin kuru olmaması için...

Kek güzel demli bir çayın en iyi eşlikçilerindendir. Güzel bir kek özen ister. Bazen yaptığımız kek çok kuru olabiliyor. Bu durumu önlemek için yapmanız gerekenleri araştırdık...



Canımız kek istediğinde hemen mutfağa koşarız. Keki fırına koyduktan sonra evi mis gibi kokular sarar. Heyecanla pişme sürecinin bitmesini bekler ve pişme tamamlanınca hemen fırının kapağını açar kekimizi fırının içerisinden alırız. Kalıbı dikkatli bir şekilde ters çevirip tabağımıza kekimizi alırız. Fakat o da ne! O kadar emek verip pişmesini beklediğimiz kek asla istediğimiz gibi olmamış, çok kuru! Bu durumu önlemeniz mümkün.

Kekin kuru olmaması için ne yapmak gerekir?

Kekin harcını hazırlamadan önce içine girecek tüm malzemeleri mutlaka oda sıcaklığında kullanmak gerekir. Farklı sıcaklıkta olan malzemeler kek harcının içinde buluştuğunda kekin kabarmasını ve içinin yumuşak bir kıvamda olmasının önüne geçer. Kekin kuru olmasının altında yatan en önemli sebeplerden biri de kuru malzemelerin doğru oranda ve doğru şekilde kullanılmamasıdır. Kek harcı fırına koyulduğunda pişer ve kıvamı toparlanır, soğuduktan sonra ise kıvamı oturur. Bu yüzden kek hazırlarken sıvı malzemeler ve kuru malzemelerin ayarını mutlaka ölçerek ayarlamalısınız. Göz kararı ilave etmek doğru olmayacaktır. Kuru malzemeleri ayrı bir kapta karıştırıp sıvı malzemelerin içerisine öyle ilave etmelisiniz.

Kekin içine girecek kuru malzemeleri sıvı malzemelerin üzerine ilave ederken kekin kıvamının koyu olmamasına özen gösterin. Kek harcının kıvamı ne katı ne de koyu olmalıdır. Harç akışkan bir kıvama sahip olmalı ve kalıba kolay bir şekilde aktarılmalıdır. Eğer harç koyu bir kıvama sahip olursa kek kurur ve içi pişse bile istediğiniz gibi olmayabilir. Kek harcınız katı olursa sıvı yağ veya süt ilave ederek harcın kıvamını biraz daha akışkan hale getirebilirsiniz.

Kekin harcında yağ olarak tereyağı kullanacaksanız kıvamı daha kuru ve tok olabilir. Tereyağlı kek harçlarını hazırlarken kıvamının güzel olması için içerisine biraz da sıvı yağ ekleyin. Kakaolu kek harçlarını hazırlarken un miktarını birkaç kaşık azaltın. Çünkü kakao harca girince harç koyulaşacaktır.

Keki gereğinden fazla pişirirseniz hafif nemli dokusunu kaybeder ve kurur. Bu yüzden tarifte belirtilen sürenin dışına çıkmamanız gerekir. Keki piştikten sonra oda sıcaklığında dinlendirip öyle dilimlemeniz gerekir. Muhafaza ederken kurumasını önlemek için mutlaka yağlı kağıda sarmalısınız. Buzdolabı poşetlerinin içerisinde buzlukta veya buzdolabında da saklayabilirsiniz.

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