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TIMETURK / GENEL / Hazır sütle çiğ süt arasında ne gibi bir fark var?

Hazır sütle çiğ süt arasında ne gibi bir fark var?

Marketlerdeki paketli sütleri mi, yoksa inekten sağılıp doğrudan satılan çiğ sütü mü tercih etmeliyiz? Hepimizin kafası bu konuda oldukça karışık. Bu sütler arasındaki farkı sizler için araştırdık ve derledik...

2 Saat Önce
2021-11-30 21:55:48
Hazır sütle çiğ süt arasında ne gibi bir fark var?


Kimi insan market sütlerini değil inekten sağıldığı gibi satılan çiğ sütleri tercih ediyor. Kimisi ise çiğ süte güvenmeyip marketten satın alıyor. Gelin bu sütlerin farklarına birlikte bakalım...

Çiğ süt nedir?

Çiğ süt, sütü tüketilebilen hayvanlardan sağılarak elde edilir. Bu süt türü taze, çok düşük bir ısıda veya hiç ısı görmemiş şekilde muhafaza edilir. Bu süt türü, sağıldıktan sonra bir miktar kaynatılıp daha sonra tüketiliyor. Çiğ süt mayalanma işlemi için diğer sütlere göre daha uygundur. Ayrıca yağ asitleri ve vitaminlerden daha zengindir.

Pastörize süt nedir?

Çiğ sütlerin içindeki zararlı organizmaların yok edilmesi için ısıya tabi tutulmasıyla elde edilen süt türüdür. Süt, yapısına zarar vermeden içilebilir hale getirilir. İlk olarak ısıtılır, daha sonra çok hızlı bir şekilde soğutulur. Soğutma aşamasında 6 dereceyi geçmemesine özen gösterilir ve yaklaşık on beş dakika bekletilir. Bu sayede şoklanma işlemine tabi tutulmuş olur. Yapısı ve vitaminleri zarar görmez. Fakat bu süt türü uzun süre dayanıklılığını koruyamaz.

UHT süt nedir?

Açılımı Ultra High Temperature (UHT) olan süttür. Oda sıcaklığında kapağı açılmadan uzun süre tazeliğini koruyabilir. Süt 135 derece ve daha yüksek derecelere, bir saniye tabi tutulur. Daha sonra paketlenir. Günümüzde market raflarında paketli halde gördüğümüz sütlerin tamamı UHT süttür. Bu sütlerin en büyük özelliği çok uzun süre dayanmalarıdır.

Çiğ süt, UHT süt ve pastörize süt arasında ne gibi bir fark var?

Pastörize süt ve UHT sütler arasında çok bir fark yoktur. UHT sütler çok yüksek derecelerde ısılara çok kısa bir süre maruz kalır. Daha sonra soğutma işlemine maruz kalmadan paketlenir. Bu şekilde içerisinde tazeliğini bozabilecek, uzun süre dayanmasını engel olacak maddelerden arındırılmış olur. Paketler hava almayacak özelliktedir. Kapağı açılmadığı sürece oda sıcaklığında dolaba konmaya ihtiyaç olmadan dayanabilir.

Pastörize edilmiş sütler ortalama sıcaklıklarda ısıtılır ve hemen ardından soğutulur. Bu sayede yapısı bozulmaz. Fakat UHT sütler kadar uzun süre dayanmaz. Bu şekilde elde edilen sütler maksimum iki üç gün içerisinde tüketilmelidir.

Çiğ süt ise hiçbir ısıya maruz kalmamış ya da az maruz kalmış olan süttür. Tüm yağ asitlerinin ve vitaminlerin korunduğu halidir. Fakat en büyük problemi hayvanların beslenme şartlarının, sağılma şartlarının, kullanılan ilaçların etkisinden ötürü çiğ sütlerin içerisinde yabancı birçok maddenin olabilmesidir. Diğer iki türde bu risk en aza indirilmeye çalışılırken çiğ sütte bu risk yüksektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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