Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda hazine arazilerin kiralabileceğini açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından birçok kişi hazine arazilerinin şartlarını merak ediyor. Peki, Hazine arazileri nasıl kiralanabilir? Hazine arazilerini kiralayabilmek için hangi şartlar gereklidir? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda hazine arazilerin kiralabileceğini açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından birçok kişi hazine arazilerinin şartlarını merak ediyor. Peki, Hazine arazileri nasıl kiralanabilir? Hazine arazilerini kiralayabilmek için hangi şartlar gereklidir? İşte detaylar...

HAZİNE ARAZİLERİ NASIL KİRALANIR? HAZİNE ARAZİSİ KİRALAMAK ŞARTLARI NEDİR?

Hazine arazilerinin kiralanasında 3 yıl şartı ile birlikte, 3 yıl süre ile hazine taşınmazı kullanan kişiler başka herhangi bir şarta tabii tutulmadan belirlenen arazilerine kiralayabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2020 yılı başından itibaren 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanı getiriyoruz” dedi.

Ayrıca Erdoğan, başvuru sürelerinde olan son tarihin kaldırıldığını dilenilen vakitte başvuruların kabul edileceğini söyledi.

Alınan bu karar ile birlikte tahıl ve hubabat üretiminde ithalat eksiklerini kapatılması, çiftçilerin desteklenmesi ve tarımsal faliyetlerin arttırılması amaçlanıyor.

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