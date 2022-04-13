DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Pehlivanoğlu Yapı En iyi Arazi Toplulaştırma ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar aldı
Kremlin’den 'soykırım' suçlamasına cevap
Afrika'da yüzler İHH ile güldü
Ruble, serbestçe dönüştürülebilir özelliğini kaybetti
JPMorgan Chase'in net karı yüzde 42 geriledi
Kişilik, yaşlılıkta hafıza ve zihni etkiliyor
ABD'de üretici enflasyonu rekor seviyeye ulaştı
Besi sahibine ne kadar destek verilecek? Besi desteği ne kadar oldu? Besi desteği nereden alınır?
Masumlar Apartmanı 66. bölüm izle | Youtube Masumlar Apartmanı yeni bölüm (66.bölüm) tek parça izle
Filistinli Ahmed Al-Manasra'nın serbest bırakılması için küresel kampanya
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) dördüncü etabını Arjantinli Eduardo Sepulveda kazandı.
Akbank BES nasıl iptal edilir? Akbank BES iptali nasıl yapılır? Akbank BES iptal formu | Akbank BES iptal telefon numarası
Hazine arazileri nasıl kiralanabilir? Hazine arazilerini kiralayabilmek için hangi şartlar gereklidir?
Sokakta tehditler savuran Suriyeli sınır dışı edilecek
İstanbul'da musluktan su içilir mi? Musluk suyu içilir mi? Musluk suyu güvenli mi? Musluk suyunda bakteri ve mikrop var mı?

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

BURSA

19:47

04:53
19:47
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:31

04:39
19:31
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:14

04:22
19:14
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:57

04:05
18:57
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:45

04:01
18:45
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

ANKARA

19:31

04:39
SAHUR
19:31
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Hazine arazileri nasıl kiralanabilir? Hazine arazilerini kiralayabilmek için hangi şartlar gereklidir?

Hazine arazileri nasıl kiralanabilir? Hazine arazilerini kiralayabilmek için hangi şartlar gereklidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda hazine arazilerin kiralabileceğini açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından birçok kişi hazine arazilerinin şartlarını merak ediyor. Peki, Hazine arazileri nasıl kiralanabilir? Hazine arazilerini kiralayabilmek için hangi şartlar gereklidir? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-04-13 16:10:25
Hazine arazileri nasıl kiralanabilir? Hazine arazilerini kiralayabilmek için hangi şartlar gereklidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda hazine arazilerin kiralabileceğini açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından birçok kişi hazine arazilerinin şartlarını merak ediyor. Peki, Hazine arazileri nasıl kiralanabilir? Hazine arazilerini kiralayabilmek için hangi şartlar gereklidir? İşte detaylar...

HAZİNE ARAZİLERİ NASIL KİRALANIR? HAZİNE ARAZİSİ KİRALAMAK ŞARTLARI NEDİR?

Hazine arazilerinin kiralanasında 3 yıl şartı ile birlikte, 3 yıl süre ile hazine taşınmazı kullanan kişiler başka herhangi bir şarta tabii tutulmadan belirlenen arazilerine kiralayabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2020 yılı başından itibaren 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanı getiriyoruz” dedi.

Ayrıca Erdoğan, başvuru sürelerinde olan son tarihin kaldırıldığını dilenilen vakitte başvuruların kabul edileceğini söyledi.

Alınan bu karar ile birlikte tahıl ve hubabat üretiminde ithalat eksiklerini kapatılması, çiftçilerin desteklenmesi ve tarımsal faliyetlerin arttırılması amaçlanıyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş