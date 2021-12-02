Hayriye Alkutay kimdir? Hayriye Alkutay'ın katili kim? Antalya'da kan donduran cinayet! Antalya'da eski eşi Hayriye Alkutay ile görüşmek isteyen Mustafa Ayata adlı şahıs yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Mustafa Ayata eski eşi Hayriye Alkutay'ı vahşice öldürdü ve iki kardeşini de yaraladı.

Hayriye Alkutay kimdir? Hayriye Alkutay'ın katili kim? Antalya'da kan donduran cinayet! Antalya'da eski eşi Hayriye Alkutay ile görüşmek isteyen Mustafa Ayata adlı şahıs yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Mustafa Ayata eski eşi Hayriye Alkutay'ı vahşice öldürdü ve iki kardeşini de yaraladı.

Hayriye Alkutay kimdir?

Hayriye Alkutay Antayla'da ailesiyle birlikte yaşıyordu.

Hayriye Alkutay'ın 2 ve 4 yaşında iki çocuğu vardı.

Genç kadın eski kocası tarafından vahşice katledildi.

Hayriye Alkutay'ın katili kim?

Eski eşi Hayriye Alkutay ile görüşmek isteyen M.A, ailesiyle yaşayan Alkutay'ın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde TOKİ Konutları'ndaki evine gitti.

Çıkan tartışmada M.A, yanında getirdiği pompalı tüfekle Alkutay ile olaya müdahale eden erkek kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Hayriye Alkutay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Alkutay kardeşler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise pompalı tüfekle gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.