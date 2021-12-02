DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası dolara müdahale için ne kadar dolar sattı?
MİT'ten operasyon! Duran Kalkan'ın en yakınındaki 2 isim yakalanarak Türkiye'ye getirildi
The Matrix Resurrections (Matrix 4) filminden yeni tanıtım
Kasımda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Barikatsız Bir Dünya İçin Görme Engelliler Pedal Çevirecek
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram; “Engelilik Partiler ve Siyaset Üstü Bir Konudur”
Koronavirüse karşı en dirençli ülkeler açıklandı: Peki Türkiye'de ne durumda?
40 bin sağlık personeli atama branş dağılımı | Hemşire-Ebe-Tekniker-Teknisyen atama sayısı ve kontenjanları
Anayasa Mahkemesi'nden İzmir'deki kadın cinayetiyle ilgili flaş karar
TRT’den Dünya Engelliler Günü’ne Özel “Engelsiz Yayınlar”
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu
Sağlık Bakanlığı atama branş dağılımı | Sağlık Bakanlığı 40 bin atamada hangi bölümden kaç kişi alınacak?
İslam Memiş'ten dikkat çeken altın tavsiyesi ve uyarısı
Alparslan Kuytul'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tavsiyesi
Hayriye Alkutay kimdir? Hayriye Alkutay'ın katili kim?

TIMETURK / GENEL / Hayriye Alkutay kimdir? Hayriye Alkutay'ın katili kim?

Hayriye Alkutay kimdir? Hayriye Alkutay'ın katili kim?

Hayriye Alkutay kimdir? Hayriye Alkutay'ın katili kim? Antalya'da kan donduran cinayet! Antalya'da eski eşi Hayriye Alkutay ile görüşmek isteyen Mustafa Ayata adlı şahıs yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Mustafa Ayata eski eşi Hayriye Alkutay'ı vahşice öldürdü ve iki kardeşini de yaraladı.

2 Saat Önce
2021-12-02 10:53:15
Hayriye Alkutay kimdir? Hayriye Alkutay'ın katili kim?

Hayriye Alkutay kimdir? Hayriye Alkutay'ın katili kim? Antalya'da kan donduran cinayet! Antalya'da eski eşi Hayriye Alkutay ile görüşmek isteyen Mustafa Ayata adlı şahıs yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Mustafa Ayata eski eşi Hayriye Alkutay'ı vahşice öldürdü ve iki kardeşini de yaraladı.

Hayriye Alkutay kimdir?

Hayriye Alkutay Antayla'da ailesiyle birlikte yaşıyordu. Türk Telekom Reklamı

Hayriye Alkutay'ın 2 ve 4 yaşında iki çocuğu vardı.

Genç kadın eski kocası tarafından vahşice katledildi.

Hayriye Alkutay'ın katili kim?

Eski eşi Hayriye Alkutay ile görüşmek isteyen M.A, ailesiyle yaşayan Alkutay'ın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde TOKİ Konutları'ndaki evine gitti.

Çıkan tartışmada M.A, yanında getirdiği pompalı tüfekle Alkutay ile olaya müdahale eden erkek kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Hayriye Alkutay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Alkutay kardeşler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise pompalı tüfekle gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş