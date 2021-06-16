Hayri Kozakçıoğlu kimdir? Hayri Kozakçıoğlu hayatı ve biyografisi

Hayri Kozakçıoğlu kimdir? Son günlerde Eski OHAL valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. 2013 yılında Sarıyer'deki evinde ölü bulunan Hayri Kozakçıoğlu kimdir? Hayri Kozakçıoğlu'nun göğsüne yakın mesafeden tek el ateş edildiği ve olayın intihar olduğu tespit edilmişti. İşte Hayri Kozakçıoğlu hayatı ve biyografisi...

Hayri Kozakçıoğlu kimdir? Son günlerde Eski OHAL valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. 2013 yılında Sarıyer'deki evinde ölü bulunan Hayri Kozakçıoğlu kimdir? Hayri Kozakçıoğlu'nun göğsüne yakın mesafeden tek el ateş edildiği ve olayın intihar olduğu tespit edilmişti. İşte Hayri Kozakçıoğlu hayatı ve biyografisi...

Hayri Kozakçıoğlu doğumu: 1938

Hayri Kozakçıoğlu ölümü: 23 Mayıs 2013

Hayri Kozakçıoğlu nereli: Manisa- Alaşehir

HAYRİ KOZAKÇIOĞLU KİMDİR?

Hayri Kozakçıoğlu 1938 yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dünyaya geldi.

Hayri Kozakçıoğlu ilk ve ortaokulu Alaşehir'de, lise öğrenimini ise İzmir'de görerek, 1955 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur.

Hayri Kozakçıoğlu Yüksek öğrenimini 1955 - 1959 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamlayarak 1959 yılında İçişleri Bakanlığında Kaymakam adayı olarak göreve başlamıştır.

Hayri Kozakçıoğlu Çamlıhemşin, Ardeşen, Delice, Çüngüş, Çınar, Kepsut ve Gökçeada (İmroz) ilçelerinde kaymakamlık yaptıktan sonra 1970 yılında Mülkiye Müfettişliğine ve daha sonra Başmüfettişliğe atanmıştır.

Hayri Kozakçıoğlu Güvenlik hizmetleri ile ilgili olarak bir süre yurt dışında inceleme ve araştırma yaptıktan sonra, 1978 yılında Erzurum Valiliği'ne atandı. Daha sonra vali kadrosu ile 1,5 yıl süre ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini ifa ederek, 12 Eylül 1980‘den sonra Adana Valiliği'ne tayin edildi. 3 yıl süre ile Adana Valiliği ve 3,5 yıl Sakarya Valiliği görevlerinden sonra 12 Ocak 1987 tarihinde Diyarbakır Valiliği görevine başladı. Bu görevi yürütürken 19 Temmuz 1987‘de Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'ne atandı. 19 Ağustos 1991 tarihinde de İstanbul Valiliğine atanmıştı.

1 Eylül 1993 tarihli Sabah Gazetesi'nde yer alan bir haberde İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'ne ait hesaplardan Birleşmiş Milletler mülteci fonuna ait olduğu belirtilen 2 milyar lirayı (yaklaşık 250.000 dolar) kendi adına açılan hesaplara geçirdiği iddia edildi.

Kozakçıoğlu bu iddia karşısında söz konusu parayı dönemin İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin onayı ile 12 Ağustos 1991'de kendi hesabına aktardığını ve 18 Ocak 1993'te bölge valiliğinin talebi üzerine geri gönderdiğini ileri sürdü. Ancak Kalemli, bu olaydan haberi olmadığını açıkladı. Dönemin başbakanı Tansu Çiller, Kozakçıoğlu'nu istifaya davet ederken, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, “Paralar örtülü ödenekten teröre karşı mücadele için verilmiştir. Ancak ne için harcandığı açıklanırsa devlet sıkıntıya düşer.” dedi.

1 Kasım 1995'te İstanbul valiliiği görevini Rıdvan Yenişen'e devretti. 20. ve 21. dönem İstanbul milletvekili olarak TBMM'nde de görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Kozakçıoğlu, 23 Mayıs 2013 tarihinde Sarıyer'deki evinde ölü olarak bulundu. Göğsüne yakın mesafeden tek el ateş edildiği belirlenen Kozakçıoğlu'nun ölümünün intihar olduğu belirlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.