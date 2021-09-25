Hayrettin Karaman kimdir? Hayrettin Karaman kaç yaşında ve nereli?

Gündeme dair yazıları ve açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Hayrettin Karaman'ın kim olduğu internette sıkça araştırılıyor. İslâm Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapmaktadır. MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi de olan Hayrettin Karaman'ın hayatı ve biyografisi haberimizde olacak!

Gündeme dair yazıları ve açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Hayrettin Karaman'ın kim olduğu internette sıkça araştırılıyor. İslâm Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapmaktadır. MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi de olan Hayrettin Karaman'ın hayatı ve biyografisi haberimizde olacak!

Hayrettin Karaman'ın kim olduğu son günlerde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Gündeme dair yorumları ve düşünceleri ile dikkatleri üzerine çeken Hayrettin Karaman Çorum'da dünyaya geldi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olan Hayrettin Karaman uzun süredir Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. İşte Hayrettin Karaman'ın hayatı ve biyografisi...

Hayrettin Karaman kimdir?

Hayrettin Karaman 1934 yılında dünyaya geldi. 87 yaşında olan Hayrettin Karaman Çorum'da doğdu.

Hayrettin Karaman eğitimine Türkiye'nin ilk İmam Hatip okullarından biri olan Konya İmam Hatip Okulu'da başladı. Konya İmam Hatip Okulunun ikinci dönem mezunları arasında yer alan Hayrettin Karaman daha sonra yeni açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde okudu 1963'te mezun oldu. Hayrettin Karaman İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün ilk mezunlarındandır.

Mezuniyetinden sonra İstanbul İmamhatip Okulu'nda ders vermeye başladı. Ardından mezun olduğu okul olan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne fıkıh asistanı oldu.

"Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İctihad" konulu tezi ile fıkıh öğretim üyesi oldu (1971).

Aynı yıl İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'ne tayin edildi. 1975'te tekrar İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne döndü.

Yüksek İslam Enstitülerinin İlahiyat Fakülteleri'ne dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını tamamlayarak sırasıyla doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldı.

Nesil dergisini çıkaran ekip arasında yer aldı. Nesil dergisi 1976-Eylül 1980 yılları arasında yayımlandı.

Yarım asra yaklaşan fikir ve meslek hayatı boyunca, yurtiçi ve yurtdışında binlerce konferans, seminer, panel, vaaz, hutbe, kurs, yazılı ve görsel medya programı, eğitim programında yer alarak eğitim, öğretim, tebliğ ve irşad faaliyetini sürdürdü. Aralarında bugünün tanınmış bilim ve fikir adamları olan binlerce öğrenci yetiştirdi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevinden –yaş haddi dolmadan emekliliğini isteyerek- ayrıldı.

2001-2004 yılları arasında Avrupa Uluslararası İslam Üniversitesinde (Hollanda) misafir öğretim üyeliği yaptı.

Hayrettin Karaman Arapça, Farsça bilmenin yanında Fransızca da bilmektedir.

Hayrettin Karaman yazı yazmaya başladı. İslam'ın İlk Emri Oku, Nesil, İzlenim, Gerçek Hayat, Eğitim Bilim gibi dergilerde devamlı yazdı. Ardından çıktığı günden beri Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaktadır.

M.Ü. İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim dalı başkanlığı, Fakülte Kurulu üyeliği yapmıştır.

Aydınlar Ocağı üyesi olmuştur.

MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) meclis üyesi ve danışman olarak çalışmış, İslam Ansiklopedisine maddeler yazmıştır.

Türkiye Yazarlar Vakfı kültür adamı ödülü almıştır.

Bir eserinden (İslam'ın Işığında Günün Meseleleri) dolayı Türkiye Milli Kültür Vakfı ödülüne layık görülmüştür.

Katılım Bankaları Birliği Büyük ödülünü almıştır.

Üç çocuğu, yedi torunu dört de torun çocuğu vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.