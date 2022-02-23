Hayrettin Eren kimdir? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu

Hayrettin Eren kimdir? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederek şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu. Hayrettin Eren Senegal Stadının açılış töreni sırasında rahatsızlandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayrettin Eren kimdir? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederek şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu. Hayrettin Eren Senegal Stadının açılış töreni sırasında rahatsızlandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayrettin Eren kimdir?

Hayrettin Eren Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Hayrettin Eren vatan görevi sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti ve şehit düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında Hayrettin Eren de yer almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında rahatsızlanmıştı. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.

Acı haberi Süleyman Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Soylu açıklamasında şunları dedi "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah." .