Hayıt tohumu anne sütünü artırıyor

Mine çiçeğigiller ailesinin bir üyesi olan hayıt otunun tohumları özellikle kadınlara birçok fayda sağlıyor. Gelin hayıt tohumunu daha yakından tanıyalım ve vücudumuza sağladığı faydaları öğrenelim...



Hayıt otu mine çiçeğigiller ailesinin bir üyesidir. Mor tonlarında çiçekleri olan bu bitki tıbbi amaçlarla da kullanılır. Özellikle kadın sağlığı için birçok faydası bulunur.

Hayıt otu çalı görünümündedir ve bir ila üç metre arasında boyu vardır. Tohumları, yaprakları ve kökleri tıbbi amaçlarla kullanılan bu bitkinin dallarından ise sepet yapılır.

Hayıt otu Türkiye'de Anadolu'da ve Trakya'da yetiştirilebilir. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıkça yetişmektedir. Deniz kenarları ve kayalık bölgelerde kendiliğinden yetişme fırsatı bulur. Çok fazla bakım istemez, kolay yetiştirilebilen bitkilerden biridir.

Hayıt tohumunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Hayıt tohumu, bebeğine sütü yetmeyen kadınların yardımına koşar, anne sütünü artırıcı bir etkisi vardır. Ayrıca anne sütünün kalitesini de artırarak bebeklerin daha iyi beslenmesini sağlar.

Adet dönemi ağrılı geçen kadınların bu dönemini östrojen çok daha ağrısız ve kolay geçmesini sağlar. Hormonların düzenlenmesine yardımcı olan hayıt tohumu hormonal bozukluklara bağlı olarak oluşan depresyon ve stresin de ortadan kalkmasını sağlıyor. Kadınlarda yaygın olarak görülen çikolata kistlerinin oluşumunu önlüyor, olanların ise kısa süre içerisinde küçülmesini sağlıyor.

Rahim duvarlarını güçlendirip doğurganlığın artmasını sağlıyor. Menopoz döneminin huzurlu ve hafif geçmesini sağlıyor.

Hayıt tohumu, ter bezlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur ve aşırı terlemenin, kötü kokuların önlenmesini sağlar. Aynı zamanda vücudun aşırı sıvı kaybetmesine de engel olur.

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayarak hazımsızlık problemini ortadan kaldırır.

Sivilce ve akneleri de ortadan kaldırır yağlı cilt sorunu yaşayanlara yardımcı olur.

İshal ve gaz problemini kısa süre içerisinde ortadan kaldırır. Sinek, böcek gibi haşerelerin ısırmasına, sokmasına karşı panzehir görevi görür.

Hayıt tohumu çayı nasıl demlenir?

Bir su bardağı kaynatıp kenara aldığınız suyun içerisine bir tatlı kaşığı hayıt tohumunu koyun, sekiz dakika kadar demlenmesini sağlayın daha sonra süzün ve elde ettiğiniz çayı tüketin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.