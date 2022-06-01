HAYDER Kurban Bayramında da 14 Ülkeye Umut Oldu! HAYDER Güvenilir Kurban Bağışı Nasıl Yapılır?

HAYDER Güvenilir Kurban Bağışı Nasıl Yapılır? Hayder bütün yıl yapmış olduğu hizmetlerine, Mübarek Kurban bayramında da devam ediyor. Bağış yapmak isteyen gönüllülerin kurban bağışları, islami usullere göre kesildikten sonra, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Peki ama güvenilir kurban bağışı nasıl yapılır? Kurban bayramı bağışları nasıl takip edilir? İşte Hayder farkıyla kurban bağışı detayları...

Hayder bütün yıl yapmış olduğu hizmetlerine, Mübarek Kurban bayramında da devam ediyor. Bağış yapmak isteyen gönüllülerin kurban bağışları, islami usüllere göre kesildikten sonra, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Peki ama güvenilir kurban bağışı nasıl yapılır? Kurban bayramı bağışları nasıl takip edilir? İşte Hayder farkıyla kurban bağışı detayları...

HAYDER Kurban bağışlarıyla 14 ülkeye umut oldu!

Türkiye ile birlikte 14 ülkede HAYDER kurbanların kesimlerini yapıyor. Adak, akika, vacip, şifa ve şükür niyetiyle bağışlanan her bir bağış için, bağışçıların niyetlerine dikkat ediliyor.

İslami usûllere göre kesilen kurbanların kesim esnasındaki videoları, HAYDER'in güvenilirliğini de artırıyor.

HAYDER Kurban bağışı nereden, nasıl yapılır?

HAYDER'e kurban bağışı yapmak isteyenler için her imkan sağlanıyor.

Bağışı elden teslim etmek isteyen kişiler İstanbul Fatih şubesine ya da Bursa il temsilciliğine nakit bağışta bulunabilir.

Bunun dışında online olarak ya da internet bankacılığı ile havale yapmak da mümkün.

Detaylı bilgi ve bağış için HAYDER internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın!

HAYDER Kurban bağışı kaç TL?

HAYDER'e yurt içinden ve yurt dışından bağış yapılabiliyor. İnternet sitesi üzerinden de tanıtılan HAYDER'e kurban bağışları için;

yurt içi hisse bedeli 2.000 TL ve yurt dışı hisse bedeli 1.200 TL olarak bağış yapılabiliyor.

HAYDER Kurban bağışı ve internet sitesindeki bilgiler için TIKLAYINIZ...

HAYDER bağış kurban kesimleri nerede yapılıyor?

Merak edilen sorular arasında yer alan kurban kesimleri, ihtiyaç sahiplerine yakın bölgelerde yapılarak dağıtılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi; Türkiye, Bulgaristan, Bangladeş, Filistin, Hindistan, Suriye, Yemen, Benin, Çad, Etiyopya, Kenya, Tanzanya, Somali ve Uganda'da bu yıl kurban kesimlerine devam edilecek.