Hayder bağış nasıl yapılır? Bağış nereye yapılmalıdır? Hangi kuruma güvenilir bağış yapabilirim?

Hayder bağış nasıl yapılır? Ramazanda binlerce Müslümanın gönlüne dokunan Hayder, yardımlarına tüm hızıyla devem ediyor. Peki Hayder hangi yardımları yapıyor ve nasıl bağış yapabiliriz? Bağış nereye yapılmalıdır? Hangi kuruma güvenilir bağış yapabilirim? Akıllarda yer alan bütün soruların yanıtları için okumaya devam edin...

Ramazanda binlerce Müslümanın gönlüne dokunan Hayder, yardımlarına tüm hızıyla devem ediyor. Peki Hayder hangi yardımları yapıyor ve nasıl bağış yapabiliriz? Bağış nereye yapılmalıdır? Hangi kuruma güvenilir bağış yapabilirim? Akıllarda yer alan bütün soruların yanıtları için okumaya devam edin...

Hayder bağış nasıl yapılır?

Hoca Ahmet Yesevi Derneği yıllardır çalışmalarına tüm titizliğiyle devam ediyor. Birçok farklı proje üreterek ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gözetiyor. Bağış yapmak isteyen kişiler içinse HAYDER internet sitesi üzerinden bilgilendirmelere yer vererek güvenilirliği üst seviyelere taşıyor.

Hayder;

- Kumanya,

- Su Kuyusu,

- Aşevi,

- Kurban,

- Burs,

- Zekat,

- Sadaka,

- Yetim

gibi farklı projeleriyle ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunuyor.

Ne kadar bağış yapabilirim?

Bağış yapmak isteyen ve gönlünden geçiren kişiler genel olarak miktarların çok olmasından şikayet eder. Fakat Hayder'e bağış yapmak istediğinizde minimum 10 TL ile dahi bağış yapabilirsiniz.

Bunun için yapmanız gereken telefonunuzun kısa mesaj bölümüne HAYDER yazıp 1466'ya göndererek 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.

Yukarıda yer alan farklı projeler için siteyi ziyaret ederek ücretleri öğrenebilirsiniz.

Bağış nereye yapılmalıdır?

Hangi kuruma güvenilir bağış yapabilirim? Bağışçıların akıllarında yer alan soruların başında geliyor. Hayder bu ve benzeri soruların, bağışçıların akıllarında kalmaması adına bütün çalışmalarına özverisini yansıtıyor.

Her bir projesinde fotoğraf ve videolarla bağışçılara güven verirken, ihtiyaçların da doğru alanlara doğru projelerle sunulduğunu kanıtlıyor.

Diğer projelerin detayları için aşağıda yer alan ilgili haberlere tıklayabilirsiniz.