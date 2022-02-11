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TIMETURK / GENEL / Haydar Dümen kimdir? Haydar Dümen neden öldü? Haydar Dümen kaç yaşında?

Haydar Dümen kimdir? Haydar Dümen neden öldü? Haydar Dümen kaç yaşında?

Ünlü köşe yazarı Haydar Dümen, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Haydar Dümen kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti?

39 Dakika Önce
2022-02-11 14:28:15
Haydar Dümen kimdir? Haydar Dümen neden öldü? Haydar Dümen kaç yaşında?

Posta gazetesinde köşe yazarlığının yanı sıra psikiyatrist olarak da çalışan Haydar Dümen 1930 yılında Uşak'ta doğdu. Ünlü ismin ölüm haberi büyük üzüntüyle karşılanırken Haydar Dümen'in kim olduğu, kaç yaşında ve neden öldüğüne dair araştırmalar hız kazandı.

Edinilen bilgiye göre, Haydar Dümen'in cenazesi dün defnedildi. Vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından, "Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" notuyla duyurdu.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Uşak'ın İkisaray köyünde dünyaya geldi. Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun odu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Dümen, Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri farklı bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevaplamasından dolayı geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.

29 Mart 2010'da Cihangir'deki bürosu Hüseyin Aslan adlı silahlı saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur. 2013 yılında Hüseyin Aslan, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapse mahkum edildi.

Haydar Dümen, 23 kitap yazmıştır. Haydar Dümen'in 1955 yılında evlendiği ilk eşiyle boşanma davası 35 yıl sürmüş. Ayrı yaşayan çiftler için getirilen yasa değişikliği sayesinde ancak 1990 yılında boşanabilmiş. Haydar Dümen, 1993 yılından beri kendisinden 32 yaş genç Gül Dümen ile evlidir.

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