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TIMETURK / GENEL / Haydar Dümen'in mirası ne kadardır? Haydar Dümen'in mirası açıklandı mı ?

Haydar Dümen'in mirası ne kadardır? Haydar Dümen'in mirası açıklandı mı ?

İlişki ve aşk doktorluğu ile bilinen Haydar Dümen geçtiğimiz aylarda vefat etmişti. Vefatının ardından geride bıraktığı mal varlığı ortaya çıktı. İşte Haydar Dümen'in mal varlığı. Haydar Dümen'in mirası ne kadardır? Haydar Dümen'in mirası açıklandı mı ? Haydar Dümen kimdir? Haydar Dümen öldü mü? Haydar Dümen'in ölüm sebebi nedir? İşte detaylar...

41 Dakika Önce
2022-02-23 02:50:20
Haydar Dümen'in mirası ne kadardır? Haydar Dümen'in mirası açıklandı mı ?

Türkiye'de birçok kişi tarafından tanınan Haydar Dümen, ilişki doktorluğu ile bilinirdi. Ünlü yazar her hafta çalıştığı gazete ve dergilerin sayfa köşelerinde çiftlere altın tavsiyeler verirdi. Ancak geçtiğimiz aylarda hayata gözlerini yuman 92 yaşındaki Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybemişti.

Dümen'in ölümünün ardından geride bıraktığı miras tüm Türkiye'de viral oldu. İlişki doktorluğu ile tanınan Dümen'in aynı zamanda Gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. Dümen, Beyoğlu Sıraselviler'de bulunan mülklerini satış için emlakçıya devretti. Ardından önce emlakçı, sonra Dümen hayatını kaybetti.

Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen eşinin mirasını geri alabilmek için harekete geçti. Mülklerin toplam fiyatının 100 milyon lira olduğu bildirildi. .

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